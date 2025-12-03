Logo
Језиве слике у требињској болници: Медицинске сестре примијетиле дим испод врата, ово је био узрок пожара

АТВ

03.12.2025

12:11

Језиве слике у требињској болници: Медицинске сестре примијетиле дим испод врата, ово је био узрок пожара
Фото: АТВ

Завршен је увиђај на неуролофији требињске болнице у којој је током ноћи избио пожар.

Пожар је локализован захваљујући брзој реакцији медицинског особља, а потом и интервенцији ватрогасаца. Како болница изгледа након извршеног увиђаја и шта је заправо био узрок пожара, рекао нам је директор болнице Недељко Ламбета.

''Неурологија је одјељење које је тренутно потпуно неупотребљиво, али смо успјели већ да се организујемо, одјељење је пребачено у приземље, а ту ће да буде и амбуланта, тако да ће неуролошко одјељење неометано наставити са радом. Сва остала одјељења су се вратила на своја мјеста, укључујући и пацијенте, све функционише без проблема., казао је Ламбета.

Пожар у требињској болници

Градови и општине

Избио велики пожар у требињској болници

Потрудићемо се да у наредних 10 дана одјељење неурологије вратимо у првобитно стање како би и пацијент и особље могли да се врате, рекао је он.

Званично још није потврђено шта је био узрок пожара, али се претпоставља да је у питању проблем са инсталацијама.

Пожар болница Требиње

''Дежурни љекар имао је пријем пацијента баш на овом одјељењу, вратио се у своју дежурну собу, гдје је добио позив од медицинске сестре да се дим појавио испред врата од љекарске собе. Док је он стигао, стигли су и момци са портирнице, разбили су врата, већ је унутра избио пожар. Тринаест пацијената је укупно било на ова два одјељења и сви су успјешно евакуисани. У међувремену сам стигао и ја као и ватрогасци. Једна велика захвалност брзом реаговању медицинског особља и ватрогасаца, спријечили су можда много већу трагедију која је могла настати'', закључио је Ламбета.

Требиње

požar u bolnici

