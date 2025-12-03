Logo
Валентина (7) и њена учитељица чувају посљедње свјетло знања у опустјелом Горњем Липљу

Извор:

РТРС

03.12.2025

08:16

Валентина (7) и њена учитељица чувају посљедње свјетло знања у опустјелом Горњем Липљу
Фото: РТРС

У Горњем Липљу, тридесетак километара удаљеном од Теслића, основну школу похађа само једна ученица. Школа, основана прије стотину година, некада је имала више од 50 ђака.

Данас је, због мањка ученика, једна учионица претворена у музеј. Страхују да би школа, за три године, могла бити затворена.

Баш као и њени вршњаци, седмогодишња Валентина Пејаковић вриједно ради и успјешно савладава све школске обавезе. Научила је да чита и пише, воли да рачуна, али друштва нема. Сједи сама у школској клупи, нема са ким да се игра и подијели ужину. Учитељица Весна уједно јој је и најбоља другарица.

''Мој омиљени предмет је математика и волим да рачунам. Вољела бих да има још мало више дјеце, али нема'', каже други разред Валентина Пејаковић, пише РТРС.

Село је пусто, па дјеце нема у близини школе. На игралишту се игра сама или са учитељицом.

''Између двије ватре не можемо да се играмо. Покушала сам да видим да ли има дјеце да дођу да се придруже, међутим нема дјеце, јако их је мало. Радим са њом све, помажем јој, сједим поред ње, увијек сам ту да јој будем подршка, трудим се да јој будем и друг и ослонац'', каже учитељица Весна.

Најтеже је организовати наставу физичког васпитања. Рад у пару и групи није могућ, па је учитељица принуђена да прилагоди наставни план и програм.

''Можда звучи невјероватно, али вјерујте да је мени доста теже овако, јер се морам трудити да прилагодим наставу њој, да смањим сав тај недостатак'', додаје учитељица Весна.

И поред свих недаћа, Валентина је одлична ученица.

''Био кози рођендан, па је госте звала, куче, маче, голуба и два врапца мала, у тањир је сваком младог лишћа дала, гости рекли јадни хвала нисмо гладни'', додаје Валентина.

Србија

Стиже нови програм у школе, мијења се број часова?

Основна школа “Стеван Душанић” налази се у непосредној близини манастира Липље. Некада су учионице биле пуне ученика. Данас нема тенденције да би број ђака могао бити већи. Једна учионица већ је претворена у музеј. Плаше се да би, са Валентининим преласком у матичну школу, ово подручно одјељење заувијек могло затворити врата.

''Имамо укупно 243 ђака, централна школа има 151 ђака, овдје један и имамо деветогодишњу школу у Липљу, она има 22 ђака. Везано за школу у Булетићу, гдје је у Вићенци у Италији уписано 17 ђака са тог подручја, а код нас 11'', додаје директор Основне школе “Стеван Душанић” Прибинић Синиша Божића.

Захваљујући донацијама ријешили су проблем гријања, па је сада учионица топла. План им је да санирају приступну стазу, како би једина ученица ове школе, имала повољне услове за рад и учење.

