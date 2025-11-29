Све чешће девијантно понашање малољетника

Аутор:Теодора Беговић
29.11.2025
19:35
Коментари:1
Малољетничка деликвенција и вршњачко насиље је све чешћа појава у друштву, а одликаша више него икад. Бањалучани примјећују проблематичнy дјецy у основним и средњим школама.
"Превелика употреба телефона, превише времена на друштвеним мрежама. И сама сам родитељ, али родитељи немају превише времена да се посвете дјеци. Дјеца су превише изложена агресивном садржају, тако да то уз мањак ауторитета у комбинацији често доведе до тог проблема",
"Мислим да су телефони један од главних узрока",
"Недостајање чврсте руке образовног система. Радио сам скоро тему о вршњачком насињу и школе се некако труде да тај проблем ставе под тепих, а када избије на површину буде касно. Наравно, и правосудни систем је толико благ према тим насилницима да нема никакве специјалне превенције према томе", неки су од коментара грађана.
Са кућним васпитањем се у већини случајева, нажалост, више не долази у школу, наводе психолози. Недостатак ауторитета и поштовања просвјетних радника cy разлози све чешћег девијантног понашања малољетника. Такви ученици морали би да буду под сталним надзором родитеља и наставног особља.
"Дјеци се дала толика слобода и толика права да се у школама понашају чак и много горе него код куће, пуно им је и дозвољено као што смо видјели. Велику улогу играју Интернет и друштвене мреже и приступ разноразном садржају", рекла је Јелена Милић, психолог
Превелик фокус на оцјенама, а занемаривање њихових потреба и понашања доводи све до чешће малољетничке деликвенције истичу социолози. тo треба озбиљно схватити јер је обично коријен за даље девијацијe у друштву.
"Непоштовање ауторитета, пркосан однос према ауторитету, непоштивање задатих школских обавеза, импулсивно реаговање, конзумирање алкохола и цигарета су ствари које су предделиквентне, али су увертира за нешто озбиљније", каже Владимир Васић.
Једро проблема окружено је неправилним системом вриједности. Обољелу ћелију чини маса која на то не реагује или уопште не препознаје проблем. У таквом систему дјеца су колатерална штета а требало би да су приоритет и родитељима и просвјетним радницима.
