Возачи опрез: Слаб снијег у вишим предјелима, могућност појаве поледице

Извор:

СРНА

29.11.2025

17:30

Коментари:

0
Возачи опрез: Слаб снијег у вишим предјелима, могућност појаве поледице

У већем дијелу Републике Српске саобраћај се одвија по мјестимично влажним коловозима, у вишим предјелима провијава слаб снијег, који се углавном не задржава на коловозу, а из Ауто-мото савеза Српске возачима скрећу пажњу на мјестимично смањену видљивост због магле у овим подручјима.

Опрез је неопходан због најављеног формирања поледице током ноћи, па се савјетује

максимално опрезна и спорија вожња, као и да се на пут не креће без зимске

опреме.

На дионицама у усјецима и поред камених косина могући су одрони.

Најновија вијест

Кошарка

Званично крај: Огласио се Партизан, одлази Жељко Обрадовић!

Према информацијама фирме која одржава дионицу магистралног пута

Јабланица-Блидиње, путничка возила до три и по тоне саобраћају отежано, на властиту одговорност, а за тежа возила саобраћај је и даље обустављен.

На граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 20 до 30

минута.

