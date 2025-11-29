Logo
Наташа Беквалац без гаћица изашла пред публику

29.11.2025

17:07

Наташа Беквалац без гаћица изашла пред публику

Пјевачица Наташа Беквалац синоћ је имала наступ у једном клубу у Новом Саду у провокативном стајлингу који није подразумијевао доњи веш.

Наташа привлачи пажњу атрактивним изгледом, а у посљедње вријеме и све смјелим стајлинзима.

Послије панталона које су потпуно откриле њене бокове, Беквалчева је отишла корак даље и понијела црну кожну хаљину са шлицевима до струка.

Иако је на себи имала мрежасте чарапе, очигледно је да је на сцену изашла без доњег веша, што је распалило машту мушког дијела публике.

Наташа Беквалац на наступу
Наташа Беквалац на наступу

Провокативна хаљина није спријечила Наташу да заплеше, па је у појединим моментима открила превише, а снимци су осванули на друштвеним мрежама.

Иначе, Беквалчева је недавно признала да пред сваки наступ, мора да попије чашу алкохолног пића.

Nataša Bekvalac

Пјевачица

