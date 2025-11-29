Наташа Беквалац без гаћица изашла пред публику

29.11.2025
17:07
Коментари:1
Пјевачица Наташа Беквалац синоћ је имала наступ у једном клубу у Новом Саду у провокативном стајлингу који није подразумијевао доњи веш.
Наташа привлачи пажњу атрактивним изгледом, а у посљедње вријеме и све смјелим стајлинзима.
Послије панталона које су потпуно откриле њене бокове, Беквалчева је отишла корак даље и понијела црну кожну хаљину са шлицевима до струка.
Иако је на себи имала мрежасте чарапе, очигледно је да је на сцену изашла без доњег веша, што је распалило машту мушког дијела публике.
Провокативна хаљина није спријечила Наташу да заплеше, па је у појединим моментима открила превише, а снимци су осванули на друштвеним мрежама.
Иначе, Беквалчева је недавно признала да пред сваки наступ, мора да попије чашу алкохолног пића.
