Зашто мушкарци остављају "добре" жене?

19.12.2025
22:24
Коментари:0
Када се ради о везама, често се фокусирамо на разлоге због којих жене остављају мушкарце. Међутим, исто тако, и мушкарци могу да буду ти који иницирају раскид, чак и када су у вези са женама које су пуне квалитета и могу много тога да понуде.
Иако су у вези са сјајном женом, неки мушкарци осјећају страх од дугорочног везивања. То може да буде због претходних лоших искустава у вези или због страха од губитка слободе. Ови мушкарци по правилу одлучују да прекину везу како би избегли дубље емоционално везивање.
Понекад мушкарци могу да имају нереална очекивања о томе како би њихов животни партнер требао да изгледа или се понаша. Чак и ако је жена изванредна партнерка, мушкарац може да буде незадовољан јер очекује да она испуни неке идеализоване стандарде који можда нису реални.
Недостатак емоционалне зрелости доводи до тога да мушкарци не умију да цијене квалитете своје партнерке. Они можда нису спремни да се суоче с изазовима и компромисима који су неопходни у здравој вези. Умјесто тога се повлаче и одлучују да прекину везу.
Поједини мушкарци осјећају потребу за промјеном и узбуђењем у свом љубавном животу, чак и ако су у вези с добрим женама. Осјећају да су веза и њена рутина постале досадне или превише предвидиве. Одлучују се на прекид како би истражили нове могућности или пронашли нешто што им више одговара у том тренутку.
Савјет плус: Отворено комуницирајте и радите на одржавању здраве и испуњавајуће везе, без обзира на то која страна доноси одлуку о прекиду, преноси Информер.
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
4 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму