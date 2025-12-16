Logo
Large banner

Затражила развод након 25 година брака јер јој је муж појео посљедње парче торте

Извор:

Супержена

16.12.2025

15:48

Коментари:

0
Затражила развод након 25 година брака јер јој је муж појео посљедње парче торте
Фото: pexels

Наизглед безазлен тренутак претворио се у кап која је прелила чашу. Једна жена одлучила је да оконча брак дуг 25 година након што је њен супруг појео посљедње парче чизкејка које је остало од њихове годишњице брака.

Иако звучи као ситница, управо тај гест помогао јој је да схвати колико су дубљи проблеми у њиховом односу заправо озбиљни.

ILU-FORD-170925

Ауто-мото

Форд радикално смањује улагања у електрична возила

Како је испричала, брак је већ дуже вријеме био у кризи. У нади да ће пробудити блискост и емоције које су годинама блиједиле, организовала је изненадно путовање за годишњицу, жељела је да их подсјети на почетке и да поново пронађу везу коју су некада имали. Међутим, умјесто топлине и захвалности, дочекала ју је хладноћа, емоционална дистанца и равнодушност.

Прави шок услиједио је по повратку кући, када је схватила да је супруг без размишљања појео њено парче колача које је чувала за касније. Када му је то поменула, он је све окренуо на шалу и насмијао се, не схватајући зашто је то повриједило.

У том тренутку, каже, постало јој је јасно да се не ради о торти. Парче чизкејка постало је симбол свега онога што је годинама трпила – осјећаја да су њене потребе неважне, да се стално прилагођава и пристаје на минимум пажње, поштовања и љубави.

савјет министара

БиХ

Савјет министара повукао три тачке са дневног реда

"Схватила сам да сам цијели живот у том браку узимала само мрвице", признала је.

Та спознаја била је пресудна. Умјесто да још једном прећути и оправда његово понашање, одлучила је да стави тачку. Послије четврт века заједничког живота, изабрала је себе и донијела одлуку да оде.

Њена прича брзо је одјекнула на друштвеним мрежама јер се многи у њој препознају. Иако се често каже да "није вриједно раскида због ситница", понекад управо те ситнице разоткрију истину – колико смо заправо виђени, поштовани и вољени у односу у којем живимо.

Подијели:

Тагови:

razvod braka

problemi u vezi

Свађа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

Друштво

Преминуо професор ПМФ-а Боро Павловић

2 ч

0
Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

Хроника

Прве фотографије тешке несреће у којој је погинула дјевојка

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Зеленски предложио божићно примирје, Кремљ одбио из једног разлога

2 ч

0
Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

Хроника

Дјевојка (21) погинула када је аутомобилом слетјела низ литицу

2 ч

0

Више из рубрике

Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот

Љубав и секс

Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот

22 ч

0
Четири јасна знака откривају да ваша веза иде у добром правцу

Љубав и секс

Четири јасна знака откривају да ваша веза иде у добром правцу

1 д

0
Више од 1.400 парова оборило Гинисов рекорд у љубљењу под имелом

Љубав и секс

Више од 1.400 парова оборило Гинисов рекорд у љубљењу под имелом

1 д

0
Психолог тврди да двије ствари треба прећутати у браку

Љубав и секс

Психолог тврди да двије ствари треба прећутати у браку

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

52

Игор Додик опозицији: Прихватите да сте губитници

17

48

Ово су нерадни дани за празнике: Могуће испланирати мини одмор

17

45

Кабинет српског члана Предсједништва БиХ тражиће да Трговска гора буде на дневном реду наредне сједнице

17

38

Импотентан сам, истина је: Аца Лукас проговорио о вези с Атином

17

36

Како недостатак сна утиче на здравље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner