Познати ТикТок инфлуенсер се убио у свом стану

Извор:
Агенције
16.12.2025
17:26
Коментари:0
Популарни ТикТок инфлуенсер Такер Генал, познат по забавним скечевима и виралним изазовима, преминуо је у 31. години живота у Лос Анђелесу.
Његова смрт потврђена је 11. децембра, а према извјештају Канцеларије медицинског истражиоца округа Лос Анђелес, Такер је извршио самоубиство у свом дому. Браћа Такера Генала, Карсон и Конор, објавила су вијест о његовој смрти у заједничкој поруци на Инстаграму у понедјељак, молећи пратиоце да поштују приватност породице у овом болном тренутку.
Економија
Пала одлука: Укинули провизије у мјењачницама
- Не знам ни одакле да почнем. Био си мој најбољи пријатељ и још бољи старији брат. Цијели живот сам те гледао и покушавао слиједити твоје стопе јер си увијек био мој херој“, написао је један од браће у емотивној објави уз низ фотографија из дјетињства и младости.
Браћа су наставила: "Знам само једно – наставићу цијели живот гледати до тебе док се поново не сретнемо. Био си најљубазнија особа коју сам икада упознао и најбољи брат којег је ико могао пожељети. Овај период је изузетно тежак за нашу породицу, али захвални смо свима који су нам пружили подршку и разумијевање"
Такер Генал је на ТикТоку имао скоро три милиона пратилаца, а на Инстаграму више од 340.000. У својим видеозаписима често је укључивао пријатеље и браћу, док су на заједничком налогу Хустле Хоусе прикупили преко милион пратилаца.
Свијет
Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина
Прије него што је постао славан на друштвеним мрежама, Тукер је дипломирао пословну администрацију и менаџмент на Универзитету Фурман, а потом радио као координатор друштвених мрежа за умјетника обуће Кицкассо.
Блиски пријатељ и ТикТок инфлуенсер Шон Шат подијелио је дирљиву поруку на Инстаграму, присјећајући се како му је Такер помогао у најтежим моментима.
Фудбал
Огласио се Партизан након што га је ФИФА суспендовала
- Такер, дао си ми мотивацију и свјетло у мени које нисам ни знао да постоји. Био си најљубазнија и најнесебичнија особа коју сам познавао. Увијек си стављао друге на прво мјесто и знао си како бринути кад нико други није знао - написао је Шат.
Сцена
1 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
59
17
52
17
48
17
45
17
38
Тренутно на програму