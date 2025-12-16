Logo
Познати ТикТок инфлуенсер се убио у свом стану

Извор:

Агенције

16.12.2025

17:26

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Популарни ТикТок инфлуенсер Такер Генал, познат по забавним скечевима и виралним изазовима, преминуо је у 31. години живота у Лос Анђелесу.

Његова смрт потврђена је 11. децембра, а према извјештају Канцеларије медицинског истражиоца округа Лос Анђелес, Такер је извршио самоубиство у свом дому. Браћа Такера Генала, Карсон и Конор, објавила су вијест о његовој смрти у заједничкој поруци на Инстаграму у понедјељак, молећи пратиоце да поштују приватност породице у овом болном тренутку.

ilu-novac-evri-280525

Економија

Пала одлука: Укинули провизије у мјењачницама

- Не знам ни одакле да почнем. Био си мој најбољи пријатељ и још бољи старији брат. Цијели живот сам те гледао и покушавао слиједити твоје стопе јер си увијек био мој херој“, написао је један од браће у емотивној објави уз низ фотографија из дјетињства и младости.

Браћа су наставила: "Знам само једно – наставићу цијели живот гледати до тебе док се поново не сретнемо. Био си најљубазнија особа коју сам икада упознао и најбољи брат којег је ико могао пожељети. Овај период је изузетно тежак за нашу породицу, али захвални смо свима који су нам пружили подршку и разумијевање"

Такер Генал је на ТикТоку имао скоро три милиона пратилаца, а на Инстаграму више од 340.000. У својим видеозаписима често је укључивао пријатеље и браћу, док су на заједничком налогу Хустле Хоусе прикупили преко милион пратилаца.

илу-ротација-19092025

Свијет

Тинејџер убио дјевојчицу (9): Мјештани у шоку након страшног злочина

Прије него што је постао славан на друштвеним мрежама, Тукер је дипломирао пословну администрацију и менаџмент на Универзитету Фурман, а потом радио као координатор друштвених мрежа за умјетника обуће Кицкассо.

Блиски пријатељ и ТикТок инфлуенсер Шон Шат подијелио је дирљиву поруку на Инстаграму, присјећајући се како му је Такер помогао у најтежим моментима.

derbi partizan zvezda

Фудбал

Огласио се Партизан након што га је ФИФА суспендовала

- Такер, дао си ми мотивацију и свјетло у мени које нисам ни знао да постоји. Био си најљубазнија и најнесебичнија особа коју сам познавао. Увијек си стављао друге на прво мјесто и знао си како бринути кад нико други није знао - написао је Шат.

