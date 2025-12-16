Logo
Огласио се глумац осуђен за педофилију: Одриче се награде

Глумац Моамер Касумовић (44), звијезда серије "Луд, збуњен, нормалан", одрекао се Трећејануарске награде Општине Бијело Поље, коју је добио 2017. године. Ова одлука услиједила је након што је правоснажно осуђен за тешко кривично дјело педофилије.

Покретач иницијативе за одузимање награде био је члан одбора Демократске Црне Горе, Марко Ђукић, који је тражио да се Касумовићу награда формално одузме због правоснажно изречене пресуде. Иако је Скупштина општине усвојила опште закључке према којима се признања могу одузети особама осуђеним за тешка кривична дјела, у овом конкретном случају није донесена посебна одлука.

Касумовић је Трећејануарску награду добио 2017. године, док је неколико година касније у Сарајеву починио блудне радње над петнаестогодишњим дјечаком.

fuad kasumovic

БиХ

Фуад Касумовић осуђен на четири године затвора

Општински суд у Сарајеву изрекао му је казну од годину дана затвора, коју је, у складу са законом, замијенио новчаном казном. Казна је износила приближно 36.500 конвертибилних марака (око 18 хиљада евра).

У свом саопштењу за јавност Касумовић је објаснио да се на овај потез одлучио како би, како је нагласио, сачувао достојанство и интегритет саме награде. Истакао је како не жели да признање, које би требало да промовише друштвене и културне вриједности, постане предмет политичких спорова или додатних подјела у друштву.

66ede189c1ef3 moamer kasumović

Хроника

Дијете које је обљубио Моамер Касумовић два мјесеца касније био жртва силовања друге особе

Тешко кривично дјело педофилије

Подсјетимо, глумац Моамер Касумовић је осуђен због блудничења над малољетником, а тај податак је био непознат јавности све док након једне представе о вршњачком насиљу у београдском Народном позоришту није устао младић који је рекао да је 2019. био жртва његовог сексуалног злостављања. Тада је имао 14 година, а младић је у потресној исповијести у позоришту испричао и да је случај добио судски епилог и да је глумац осуђен.

