Фуад Касумовић осуђен на четири године затвора

Извор:
Кликс
25.09.2025
10:18
Коментари:0
Кантонални суд у Зеници је данас изрекао првостепену пресуду у предмету "Зеницатранс" против градоначелника Зенице Фуада Касумовића и других оптужених.
Касумовић је осуђен на четири године затвора.
БиХ
Грађани пред судом, одржана 92 рочишта: Изрицање пресуде Фуаду Касумовићу
Пресуда је изречена након вишегодишњег суђења које је почело у октобру 2022. године и током којег је одржано приближно 90 рочишта.
Касумовић се није појавио на данашњем изрицању пресуде.
Процес је обиловао обимним доказним материјалом, укључујући више од 12.000 страница и преко 750 докумената.
БиХ
1 ч1
БиХ
14 ч0
БиХ
15 ч0
БиХ
16 ч0
Најновије
Најчитаније
11
08
11
06
10
56
10
50
10
47
Тренутно на програму