Фуад Касумовић осуђен на четири године затвора

Извор:

Кликс

25.09.2025

10:18

Фуад Касумовић осуђен на четири године затвора

Кантонални суд у Зеници је данас изрекао првостепену пресуду у предмету "Зеницатранс" против градоначелника Зенице Фуада Касумовића и других оптужених.

Касумовић је осуђен на четири године затвора.

Касумовић пресуда-зеница-25092025

БиХ

Грађани пред судом, одржана 92 рочишта: Изрицање пресуде Фуаду Касумовићу

Пресуда је изречена након вишегодишњег суђења које је почело у октобру 2022. године и током којег је одржано приближно 90 рочишта.

Касумовић се није појавио на данашњем изрицању пресуде.

Процес је обиловао обимним доказним материјалом, укључујући више од 12.000 страница и преко 750 докумената.

Таг:

Fuad Kasumović

