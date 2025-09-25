Logo

Грађани пред судом, одржана 92 рочишта: Изрицање пресуде Фуаду Касумовићу

25.09.2025

10:07

Грађани пред судом, одржана 92 рочишта: Изрицање пресуде Фуаду Касумовићу
Фото: Youtube / Printscreen / Avaz

Кантонални суд у Зеници данас доноси пресуду у трогодишњем процес против актуелног градоначелника Зенице Фуада Касумовића, предсједника политичке партије Босанскохерцеговачка иницијатива (БХИ – КФ).

Велики број грађана окупио се уочи изрицања пресуде.

- Због повећаног интереса јавности о поступању у кривичном предмету Кантоналног суда у Зеници, против оптуженог Фуада Касумовића и других, због кривичног дјела Удруживање ради чињења кривичних дјела, налазимо потребним обавијестити јавност да је рочиште за објаву пресуде заказано за четвртак, 25.09.2025. године с почетком у 09.30 сати – саопштено је из Кантоналног суда.

Подсјећамо, чак 92 рочишта одржана су током сложеног судског процеса, који је почео у октобру 2022. Касумовић и још 10 особа оптужени су за удруживање ради чињења кривичних дјела, злоупотребу положаја или овлаштења, проузроковање стечаја, фалсификовање службене исправе и несавјестан рад у служби. Оптужбе су повезане с преносом власништва над Аутобуском станицом у Зеници на Град Зеницу, а према наводима тужиоца ова имовина, чија је вриједност више од 5,3 милиона КМ пренесена је на основу фиктивних дуговања и неосновано обрачунатих камата, како би се избјегла наплата више од седам милиона КМ потраживања Пореске управе ФБиХ. На тај начин предузеће је остало без кључне имовине и извора прихода, што је довело до стечаја у децембру 2020. године, престанка обављања основне дјелатности јавног превоза и отказа за више од 150 радника.

Одбрана је негирала овакве наводе, наглашавајући да тужилаштво није доказало постојање било каквог плана и удруживање, те да је Град Зеница имао законски основ за улагање средстава у предузеће. Током изношења завршних ријечи, Касумовић је казао да у његовим одлукама није било незаконитих, и да је као градоначелник настојао заштитити државну имовину и помоћи Зеницатрансу. Он сматра да је, током политичког дјеловања, стекао снажне противнике, који га на овај начин желе елиминисати из политичког живота.

(Аваз)

Fuad Kasumović

Зеница

