Инцидент у Бундестагу током посјете Зеленског, сумњају на сајбернапад

Доњи дом њемачког парламента имао је озбиљан прекид у приступу е-пошти током посјете украјинског предсједника Володимира Зеленског и преговора између Сједињених Америчких Држава и Украјине, које је организовао њемачки канцелар Фридрих Мерц, преноси Шпигел.
Посланици Бундестага нису могли да приступе својим e-mail налозима више од четири сата, преносе извори из парламента, укључујући три висока члана парламента.
Званичници су за Фајненшел Тајмс рекли да се сумња на сајбернапад.
Заказана видео конференција са министрима спољних послова ЕУ у Бриселу је стога отказана, а узрок инцидента се још увијек истражује, наводи Шпигел.
"Узрок и свака могућа веза са посјетом украјинског предсједника Володимира Зеленског још увијек нису познати", рекао је портпарол Бундестага.
Надлежна одјељења су радила на утврђивању узрока и рјешавању проблема, пише Шпигел.
Савезна канцеларија за безбједност информација (БСИ) је такође обавијештена. ИТ системи су првобитно искључени, а касније поподне поново покренути.
Планирана видео конференција између министара спољних послова ЕУ који се састају у Бриселу и америчких преговарача Стива Виткофа и Џареда Кушнера, који су отпутовали у Берлин на разговоре о Украјини, такође није успјела због проблема са везом.
Двојица америчких званичника тренутно раде у име америчког предсједника Доналда Трампа на припреми споразума о окончању руске агресије против Украјине.
Шефица ЕУ за спољну политику Каја Калас изјавила је у Бриселу да не зна да ли је дошло до сајбер напада.
Инцидент подсјећа на хакерски напад на Бундестаг у мају 2015. године.
Рачунари су тада у бројним канцеларијама посланика били су заражени шпијунским софтвером, укључујући и рачунаре у канцеларији тадашње канцеларке Ангеле Меркел, наводи Шпигел.
(б92)
