Инцидент у Бундестагу током посјете Зеленског, сумњају на сајбернапад

16.12.2025

06:58

Инцидент у Бундестагу током посјете Зеленског, сумњају на сајбернапад
Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Доњи дом њемачког парламента имао је озбиљан прекид у приступу е-пошти током посјете украјинског предсједника Володимира Зеленског и преговора између Сједињених Америчких Држава и Украјине, које је организовао њемачки канцелар Фридрих Мерц, преноси Шпигел.

Посланици Бундестага нису могли да приступе својим e-mail налозима више од четири сата, преносе извори из парламента, укључујући три висока члана парламента.

Званичници су за Фајненшел Тајмс рекли да се сумња на сајбернапад.

tramp zelenski

Свијет

Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима

Заказана видео конференција са министрима спољних послова ЕУ у Бриселу је стога отказана, а узрок инцидента се још увијек истражује, наводи Шпигел.

"Узрок и свака могућа веза са посјетом украјинског предсједника Володимира Зеленског још увијек нису познати", рекао је портпарол Бундестага.

Надлежна одјељења су радила на утврђивању узрока и рјешавању проблема, пише Шпигел.

Савезна канцеларија за безбједност информација (БСИ) је такође обавијештена. ИТ системи су првобитно искључени, а касније поподне поново покренути.

Tramp zelenski

Свијет

Трамп: Ближи смо него икад договору о Украјини

Планирана видео конференција између министара спољних послова ЕУ који се састају у Бриселу и америчких преговарача Стива Виткофа и Џареда Кушнера, који су отпутовали у Берлин на разговоре о Украјини, такође није успјела због проблема са везом.

Двојица америчких званичника тренутно раде у име америчког предсједника Доналда Трампа на припреми споразума о окончању руске агресије против Украјине.

Шефица ЕУ за спољну политику Каја Калас изјавила је у Бриселу да не зна да ли је дошло до сајбер напада.

Инцидент подсјећа на хакерски напад на Бундестаг у мају 2015. године.

Рачунари су тада у бројним канцеларијама посланика били су заражени шпијунским софтвером, укључујући и рачунаре у канцеларији тадашње канцеларке Ангеле Меркел, наводи Шпигел.

(б92)

