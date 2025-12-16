Орбан: Драге колеге у Бриселу, нећемо одступити ни педаљ од ставова нашег народа

Извор:
СРНА
16.12.2025
11:48
Коментари:0
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да је питање времена када ће ЕУ покушати да упорношћу промијени ставове Будимпеште у вези са миграцијом или учлањењем Украјине у блок, али да Влада Мађарске неће одступити ни педаљ од својих ставова у вези са тим питањима, јер су то ставови мађарског народа.
"Ако је Брисел успио да створи слику да иједна особа, иједан тврдоглави премијер стоји на путу европске истине, или та будаласта влада стоји против мудрог европског става, онда је само питање времена када ће покушати да упорношћу побиједе мене и мађарску Владу", рекао је Орбан.
Међутим, Орбан је нагласио да Европљани нису у стању да поразе Мађарску у вези са било којим питањем, јер је мађарски народ уз своје власти.
"Иначе би нас одавно би поразили када се ради о питању миграције. Они нас не могу побиједити јер је одржан референдум. Зато ја кажем: `Драге колеге у Бриселу, то је став мађарског народа и нећемо одступити од тога ни педаљ`", поручио је Орбан.
Према његовим ријечима, остали лидери ЕУ то схватају, јер да су се они нашли у истој ситуацији у својим земљама, са својим народом, не би ни они могли ништа да учине.
"Разлика је у томе што се народу у њиховим земљама није постављало питање шта желе у вези са миграцијом нити у вези са заштитом дјеце, питањем у вези са којим се ми противимо њиховом ставу, јер они желе да преваспитају нашу дјецу.
Исто се односи и на чланство Украјине у ЕУ. Није да Мађарска или Влада у Будимпешти блокира приступање Украјине Унији - мађарски народ је рекао да не жели да буде у Унији са Украјином. Тачка. То је потпуно супротан став и они ништа не могу да учине поводом тога", напоменуо је Орбан.
Он је додао да постоји само једна ствар коју западни политичари могу да ураде, а то је да престану са покушајима да га убиједе да промијени свој и став мађарског народа, јер су ти покушаји узалудни.
