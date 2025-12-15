Орбан: Европа је на прагу велике прилике да се ријеши рат који траје већ четири године

Извор:
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је данас да се Европа налази на прагу велике прилике и да би Сједињене Америчке Државе ускоро могле да ставе тачку на рат који Европљани нису успјели да ријеше већ четири године.
Он је то написао на свом Фејсбуку, уочи састанка Одбора мађарског парламента за питања Европске уније и додао да Европи не би преостало ништа друго него да подржи САД, али и да "сви знаци указују на другачији правац".
Према његовим ријечима Европа би наставила рат на бојном пољу и "интензивирала га у економском залеђу запљеном замрзнуте руске имовине".
- Такав потез је раван отвореној објави рата - рекао је он и додао да ће руска страна узвратити.
Истакао је да Мађарска нема разлога да промијени свој став и да рат не може да се ријеши на линији фронта, већ би требало да се уради оно што ради амерички предсједник Доналд Трамп, односно да се преговара.
Он је истакао да Мађарска, стога, неће да подржи заплену замрзнуте руске имовине, нити да шаље новац или оружје Украјини, нити да учествује у подизању кредита који би служио ратним циљевима, преноси МТИ.
- Вежите појасеве, очекује нас бурна недјеља. Ова недјеља је посвећена самиту Европске уније у Бриселу, за који се припремамо, улог је једноставан: рат или мир - рекао је Орбан и додао да никада нисмо били овако близу рјешавања рата између Русије и Украјине.
