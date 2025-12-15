Logo
Large banner

Орбан: Европа је на прагу велике прилике да се ријеши рат који траје већ четири године

Извор:

СРНА

15.12.2025

11:13

Коментари:

0
Орбан: Европа је на прагу велике прилике да се ријеши рат који траје већ четири године
Фото: Tanjug/AP

Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је данас да се Европа налази на прагу велике прилике и да би Сједињене Америчке Државе ускоро могле да ставе тачку на рат који Европљани нису успјели да ријеше већ четири године.

Он је то написао на свом Фејсбуку, уочи састанка Одбора мађарског парламента за питања Европске уније и додао да Европи не би преостало ништа друго него да подржи САД, али и да "сви знаци указују на другачији правац".

Према његовим ријечима Европа би наставила рат на бојном пољу и "интензивирала га у економском залеђу запљеном замрзнуте руске имовине".

- Такав потез је раван отвореној објави рата - рекао је он и додао да ће руска страна узвратити.

Истакао је да Мађарска нема разлога да промијени свој став и да рат не може да се ријеши на линији фронта, већ би требало да се уради оно што ради амерички предсједник Доналд Трамп, односно да се преговара.

Он је истакао да Мађарска, стога, неће да подржи заплену замрзнуте руске имовине, нити да шаље новац или оружје Украјини, нити да учествује у подизању кредита који би служио ратним циљевима, преноси МТИ.

- Вежите појасеве, очекује нас бурна недјеља. Ова недјеља је посвећена самиту Европске уније у Бриселу, за који се припремамо, улог је једноставан: рат или мир - рекао је Орбан и додао да никада нисмо били овако близу рјешавања рата између Русије и Украјине.

Подијели:

Таг:

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трампов син реаговао на лицемјерје аустралских власти и поменуо Ђоковића

Свијет

Трампов син реаговао на лицемјерје аустралских власти и поменуо Ђоковића

1 ч

0
Сиднеј-терористички напад

Свијет

Амерички милијардер донирао готово 100.000 долара "хероју с плаже Бонди"

2 ч

0
Возачка дозвола Навид Акрама, терористе из Сиднеја

Свијет

У новчанику нападача из Сиднеј пронађена чланска карта српског ловачког клуба, био је члан

2 ч

0
Предсједник Чешке именовао нову владу на челу са премијером Бабишем

Свијет

Предсједник Чешке именовао нову владу на челу са премијером Бабишем

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Комплетна трилогија "Господар прстенова" се враћа у биоскопе

12

43

Хрватски сабор изгласао Закон о изградњи центра на Трговској гори

12

40

Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала

12

31

Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?

12

29

Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner