Трампов син реаговао на лицемјерје аустралских власти и поменуо Ђоковића

Извор:

АТВ

15.12.2025

11:10

Коментари:

0
Син предсједника САД-а, Доналд Трамп Јуниор критиковао је аустралске власти након терористичког напада на сиднејској плажи ''Бонди''.

Наиме, он је подијелио твит корисника ''@catturd2'' на којем се налазе фотографије ухапшеног нападача Навида Акрама (24) и Новака Ђоковића, једна до друге, а изнад коментар који гласи: ''Један од ова два човјека је депортован из Аустралије.''

Трампов син је написао: ''Одличан твит. Веома тужно. Веома истинито''.

Овим се наравно алудира на догађај из 2020. године када је најбољем тенисеру свијета забрањен улазак у Аустралију пред турнир Аустралијен Опен, јер је донио одлуку да се не вакцинише против Корона вируса, док су аустралске власти без проблема пустиле терористу да се слободно шета улицама града.

