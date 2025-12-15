Предсједник Чешке именовао нову владу на челу са премијером Бабишем

Извор:
Agencije/Reuters
15.12.2025
09:26
Предсједник Чешке Петр Павел званично је именовао нову владу на челу са премијером Андрејом Бабишем, јавио је Ројтерс.
Бабиш је именован за премијера након побједе његове странке АНО на изборима у октобру.
АНО је формирао коалициону владу са СПД, проруском десничарском антиевропском странком, и партијом АУТО, чија је главна агенда противљење климатској политици ЕУ.
