Предсједник Чешке именовао нову владу на челу са премијером Бабишем

Извор:

Agencije/Reuters

15.12.2025

09:26

Предсједник Чешке именовао нову владу на челу са премијером Бабишем
Фото: Tanjug/AP/Petr David Josek

Предсједник Чешке Петр Павел званично је именовао нову владу на челу са премијером Андрејом Бабишем, јавио је Ројтерс.

Бабиш је именован за премијера након побједе његове странке АНО на изборима у октобру.

Свијет

Чешка влада легализовала састојак магичних печурки у медицинске сврхе

АНО је формирао коалициону владу са СПД, проруском десничарском антиевропском странком, и партијом АУТО, чија је главна агенда противљење климатској политици ЕУ.

