Мапа Чешке након избора: Разлика у односу на 2021. јасно видљива и ту је кључ побједе Бабиша

05.10.2025

07:56

Мапа Чешке након избора: Разлика у односу на 2021. јасно видљива и ту је кључ побједе Бабиша
Фото: Aktualne.cz

Парламентарни избори у Чешкој Републици са собом су донијели и повратак странке АНО и Андреја Бабиша у власт, а након 100 одсто пребројаних гласова сасвим је јасно да се изборна мапа Чешке значајно промијенила у односу на претходне изборе.

На основу пребројаних гласова, Бабишев АНО освојио је 34,51 одсто гласова, док је на другом мјесту завршио политички савез десног центра СПОЛУ с освојених 23,36 одсто.

Свијет

Бабиш "преузима" Чешку и најављује: Желимо спасити Европу

Либерална странка СТАН завршила је на трећем мјесту с 11,23 одсто, а Пиратска странка на четвртом уз 8,97 одсто гласова подршке.

Крајњи десничарски СПД освојио је око 7,8 одсто гласова. Још једна десничарска странка освојила је такође значајан број гласова те би могла играти улогу у формирању власти. Ријеч је о странци Мотористе која је освојила 6,77 одсто подршке грађана.

Мапа коју су објавили чешки медији, тачније портал Актуалне.цз, показује како се изборна мапа значајно промијенила у односу на претходни изборни циклус 2021. године.

Rezultati izbora 2021. godine Češka

Док је тадашња опозиција окупљена око коалиције СПОЛУ 2021. године однијеа побједу у централним, јужним и сјеверним дијеловима Чешке Републике, Бабишев АНО је овај изборни циклус успио вратити готово па сва подручја, а што му је било довољно и за побједу.

Иако није остварио побједу у главном граду Прагу, "откинуо" је значајан број гласова с периферије који су умањили предност коалиције СПОЛУ и на овом подручју, преноси Кликс.

Andrej Babiš

Чешка

