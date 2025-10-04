Logo

Пуцњава у Америци: Убијено двоје дјеце

Agencije/AP

04.10.2025

21:09

Пуцњава која се јутрос догодила у Енглтону, Тексас, резултирала је трагичном смрћу двоје дјеце и повредама још двоје малољетника, пише АП.

Једно од погинулих малишана имало је четири године, док је друго било старо 13 година.

Повријеђена деца, узраста осам и девет година, превезена су у болницу, гдје се тренутно налазе у стабилном стању.

Инцидент се одиграо на стајалишту за камионе, а локална полиција је привела осумњичену особу.

Истражитељи тренутно испитују могућу породичну везу између осумњичене жене и жртава.

Више информација очекује се након што полиција заврши прикупљање доказа и испитује све релевантне свједоке, наводи АП.

