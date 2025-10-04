Пуцњава у Америци: Убијено двоје дјеце

Извор:
Пуцњава која се јутрос догодила у Енглтону, Тексас, резултирала је трагичном смрћу двоје дјеце и повредама још двоје малољетника, пише АП.
Једно од погинулих малишана имало је четири године, док је друго било старо 13 година.
Two children, ages four and 13, are dead and two others are in critical condition after being fatally shot at a truck stop near Angleton, Texas, officials said.— ABC News (@ABC) October 4, 2025
Read more: https://t.co/FpCPElPvBD pic.twitter.com/5Txc0cAtuH
Повријеђена деца, узраста осам и девет година, превезена су у болницу, гдје се тренутно налазе у стабилном стању.
Инцидент се одиграо на стајалишту за камионе, а локална полиција је привела осумњичену особу.
Истражитељи тренутно испитују могућу породичну везу између осумњичене жене и жртава.
Више информација очекује се након што полиција заврши прикупљање доказа и испитује све релевантне свједоке, наводи АП.
