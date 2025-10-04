Премијер Грузије: Амбасадор ЕУ одговоран за немире!

04.10.2025
20:22
Амбасадор ЕУ сноси одговорност за немире у Тбилисију, јер су представници ЕУ подржали покушаје изазивања немира у земљи, изјавио је грузијски премијер Иракли Кобахидзе.
Генерални секретар владајуће странке „Грузијски сан“ Каха Каладзе оцијенио је да су демонстранти у Тбилисију покушали државни удар. Његова партија прогласила је побједу на изборима.
„Знате да су неки људи из иностранства чак изразили директну подршку покушају рушења уставног поретка, укључујући и представника ЕУ... У том контексту, амбасадор ЕУ у Грузији сноси посебну одговорност. Покажите добру вољу, изађите, подијелите и снажно осудите све што се дешава на улицама Тбилисија. То је његова директна одговорност, с обзиром на то да смо видјели и чули изјаве којима се подржава покушај рушења уставног поретка. Да видимо каква ће бити њихова реакција“, изјавио је премијер на брифингу.
Према његовим ријечима, страни агенти који су одговорни за немире у Тбилисију биће у потпуности неутрализовани.
Кобахидзе је оцијенио да је протест у близини предсједничке палате у Тбилисију кривично дјело и додао да ће учесници бити кажњени.
„Упозорили смо ове људе да ћемо предузети најстроже мјере и да ће оне бити спроведене данас на улицама. Наравно, сваки покушај насиља биће заустављен, а строге мјере биће предузете и наредних дана. Оно што смо видјели у улици Атонели је кривично дјело“, изјавио је премијер на брифингу.
Генерални секретар владајуће партије која је прогласила побједу на локалним изборима, Каха Каладзе окарактерисао је демонстрације као покушај државног удара.
„Ово је био директан покушај државног удара... сви ће бити кажњени“, рекао је Каладзе на брифингу.
Он је нагласио да су демонстранти у Тбилисију чланови агенције која је контролисана споља.
Владајућа странка је након првих резултата Централне изборне комисије прогласила побједу у све 64 општине у Грузији.
Коначна излазност бирача на локалним изборима у Грузији након затварања бирачких мјеста, била је 40,93 одсто, саопштила је Натија Јоселијани, представник Централне изборне комисије.
Према ЦИК-у, након пребројаних 55 одсто гласова, владајућа странка је добила више од 80 одсто гласова на локалним изборима, док је кандидат за градоначелника Тбилисија Каха Каладзе добио преко 71 одсто гласова након пребројаних преко 73 одсто листића.
Раније вечерас, грузијска полиција потиснула је демонстранте са трга Орбелијани у близини предсједничке палате у Тбилисију, али се они не разилазе, известио је дописник Спутњика.
Демонстранти у Тбилисију су претходно током протеста који се одржава на дан локалних избора након упада у двориште предсједничке палате, запалили баријере које су направили од ресторанског намјештаја како би се заштитили од специјалних полицијских јединица.
