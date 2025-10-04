Logo

Велика побједа Бабиша, АНО жели једностраначку владу

04.10.2025

19:11

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP

Чешка популистичка странка АНО ће настојати да води једностраначку владу, рекао је њен лидер Андреј Бабиш у након што је партија побиједила на парламентарним изборима, али није успјела да освоји апсолутну већину.

Бабиш, милијардер и бивши премијер, оцијенио је да је овај резултат његове странке "историјски".

Он је додао да ће АНО разговарати о подршци његовој влади са крајње десно оријентисаним СПД-ом и странком Мотористи, која се противи зеленој политици ЕУ.

Чешки премијер Петр Фијала рекао је да је честитао Бабишу на побједи након што је АНО освојио готово 35 одсто гласова.

АНО је побиједио Фијалину коалицију Сполу, која је освојила 23 одсто гласова, према резултатима након пребројавања гласова у више од 99 одсто бирачких округа.

Andrej Babiš

Чешка

Коментари (0)
