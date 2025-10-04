Огласио се Трамп: Нећу толерисати!

04.10.2025
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Хамас мора брзо да прихвати план за окончање рата у Гази или ће ситуација постати непредвидљива.
"Нећу толерисати одлагање, за које многи мисле да ће се догодити, нити било какав исход у којем Газа поново представља пријетњу. Хајде да ово урадимо брзо", објавио је Трамп на мрежи "Truth social".
Хамас је раније саопштио да је спреман да ослободи израелске таоце, али да је потребно да се разговара о одређеним дијеловима Трамповог плана.
