Огласио се Трамп: Нећу толерисати!

04.10.2025

18:10

Огласио се Трамп: Нећу толерисати!
Фото: Tanjug/AP

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Хамас мора брзо да прихвати план за окончање рата у Гази или ће ситуација постати непредвидљива.

"Нећу толерисати одлагање, за које многи мисле да ће се догодити, нити било какав исход у којем Газа поново представља пријетњу. Хајде да ово урадимо брзо", објавио је Трамп на мрежи "Truth social".

Газа

Свијет

Војска добила наређење: Почела прва фаза Трамповог мировног плана

Хамас је раније саопштио да је спреман да ослободи израелске таоце, али да је потребно да се разговара о одређеним дијеловима Трамповог плана.

