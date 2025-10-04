Војска добила наређење: Почела прва фаза Трамповог мировног плана

Извор:
Израел је званично најавио почетак прве фазе примене мировног плана за Газу који је предложио бивши амерички предсједник Доналд Трамп, након што је Хамас дао позитиван одговор на услове споразума, преноси АА.
Како се наводи у саопштењу из канцеларије израелског премијера, влада ће наставити сарадњу са америчком администрацијом на окончању рата у складу са "принципима које је поставио Израел, а који су усклађени са визијом предсједника Трампа".
Медији јављају да је израелска војска већ добила наређење да смањи интензитет удара на Газу, док се у наредним данима очекује почетак званичних преговора.
Хамас је у петак званично одговорио на Трампов план, прихвативши услове који укључују: пуштање свих израелских талаца, предају тијела погинулих и препуштање управе над Газом независном палестинском технократском тијелу.
Трамп је у свом обраћању поручио да је "Хамас спреман на трајни мир, а Израел мора одмах да обустави бомбардовање Газе".
Газа, у којој живи скоро 2,4 милиона људи, под израелском је блокадом већ скоро 18 година. Израел је у марту додатно пооштрио мјере, затворивши граничне прелазе и обуставивши испоруке хране и лијекова, што је регион довело на ивицу хуманитарне катастрофе и глади.
Трамп је поставио рок Хамасу да до недјеље, у 22 сата по средњоевропском времену, прихвати план који предвиђа:
-Потпуни прекид борби и разоружање свих оружаних група у Гази
-Израелско повлачење у фазама
-Успостављање транзиционе управе у Гази, коју би водило технократско тијело под директним надзором нове међународне институције, чији би рад координисао сам Трамп
-Пуштање израелских талаца у року од 72 сата од прихватања плана, у замјену за ослобађање стотина палестинских затвореника.
