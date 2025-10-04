Преговори у току: Када би таоци могли бити ослобођени?

Извор:
Ако се преговори који ће се одржати у Египту о техничким детаљима за ослобађања талаца које у Појасу Газе држи покрет Хамас одвијају глатко, таоци би могли бити пуштени у року од неколико дана, изјавио је данас високи израелски званичник за Канал 12.
Неименовани израелски званичник је казао да ће рок од 72 сата за Хамас да ослободи све таоце почети чим се заврше "технички разговори" у Египту, иако би 72 сата "могло бити мало продужено како би Хамас лоцирао све убијене таоце", преноси Тајмс оф Израел.
Израелски званичник је казао да присуство Американаца на преговорима подвлачи одлучност Сједињених Америчких Држава да осигурају да се споразум о Гази одвија по плану.
Неименовани високи израелски званичник је рекао да је тренутни брзи развој догађаја "потпуно координисан" између Трампа и израелског премијера Бенјамина Нетанјахуа и да су двојица лидера разговарала телефоном јуче пре него што је Трамп изјавио да вјерује да је Хамас "спреман за мир", када је рекао Израелу да "одмах прекине бомбардовање Газе", како би таоци могли бити "безбједно и брзо" ослобођени.
Извор, који је близак Нетанјахуу, поздравио је напредак ка потенцијалном скором ослобађању свих талаца као "велико достигнуће" за израелског премијера и Израел, јер представља "могућност да се сви таоци врате кући, а да Израел није капитулирао пред захтјевом Хамаса за потпуно повлачење из Појаса".
"До сада није било таквог договора. До сада је Хамас захтијевао да се Израел потпуно повуче (из Газе) и тек тада би посљедњи таоци били ослобођени", рекао је високи извор.
Према условима Трамповог приједлога за Газу који сада треба да се финализује у Египту, Израел ће извршити "тактичко повлачење", али ће Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) остати распоређене у већем делу Газе, чак и када сви таоци буду ослобођени, навео је извор.
Високи израелски званичник је навео да је Хамас пристао на овај аранжман, укључујући готово тренутно ослобађање свих талаца, делом због Трамповог неуморног притиска, а и захваљујући притиску "арапског свијета", који се плашио да ће Израел заиста предузети кораке ка завршетку преузимања цијеле Газе.
Према високом званичнику, ако и када таоци буду ослобођени, у замјену за масовно ослобађање палестинских затвореника, "тада ће бити разговора о полагању оружја од стране Хамаса, демилитаризацији појаса и 'дану послије'" у Гази.
Званичници Хамаса су раније рекли да је рок од 72 сата "нереалан", јер ће бити потребно дуже вријеме да се лоцирају сви убијени таоци.
Разговори у Египту би требало да се одрже сутра или у понедјељак, уз присуство делегација Хамаса и Израела, специјалног америчког изасланика за Блиски исток Стива Виткофа и могуће присуство зета америчког предсједника Доналда Трампа, Џареда Кушнера.
