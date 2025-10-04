Logo

Руси ће напасти Британце? Објавили карту са метама

Извор:

Б92

04.10.2025

14:57

Коментари:

0
Руси ће напасти Британце? Објавили карту са метама
Фото: Танјуг/АП

Русија је упутила пријетњу Уједињеном Краљевству, наводећи 23 локације као потенцијалне мете у тренутку док тензије широм Европе непрестано расту, пише "Ладбајбл".

Чини се да Владимир Путин није ништа ближи постизању мировног споразума с Украјином. Истовремено, друге земље источне Европе изразиле су забринутост унутар НАТО-а након недавних руских акција.

Авион

Свијет

Пао "Антонов", погинула два пилота

Посљедњих мјесеци забиљежено је рушење руских дронова у Пољској, а Москва је оптужена и за нарушавање естонског ваздушног простора, што је додатно појачало страхове од избијања Трећег свјетског рата.

Лавров одбацује оптужбе

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров недавно је одбацио оптужбе Запада да Путин тестира одлучност НАТО-а.

"Предсједник Путин је више пута разоткрио те провокације. Русија никада није имала нити има такве намјере. Међутим, свака агресија на моју земљу биће дочекана одлучним одговором. У то не би смело бити сумње међу онима у НАТО-у и ЕУ-у", изјавио је Лавров.

Пропагандисти пријете Британији

Ипак, Лавровљевим напорима не помажу сенатор и ратни ветеран Дмитриј Рогозин те телевизијски пропагандиста Владимир Соловјов, који су ове недјеље изнијели забрињавајуће тврдње усмјерене према Уједињеном Краљевству. Рогозин је објавио карту са истакнутим локацијама повезаним с британском одбраном, означивши их као руске "мете", што укључује војне базе у Бароуу, Плимуту и Глазгову

Синагога-Манчестер-напад-2102025

Свијет

Велика Британија: Ухапшене двије особе због терористичког напада на синагогу

"Дмитриј Рогозин је данас објавио подсјетник на мете у Британији које би могле бити прве уништене. Идиоти ће добити што заслужују, једноставно ће добити своје", рекао је Соловјов.

Ово није први пут да се Британија суочава с пријетњама из Русије, а посебно од Соловјова, који је и раније отворено изражавао мржњу према тој земљи, сугеришући да би Русија требало да бомбардује два британска града како би преузела контролу у случају избијања рата.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Русија

prijetnje

napad

Сергеј Лавров

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јовановић: Оно што ће Русија да уради за Српску је потпуна новина на свјетској сцени

Република Српска

Јовановић: Оно што ће Русија да уради за Српску је потпуна новина на свјетској сцени

17 ч

1
Путин изразио задовољство због поновног сусрета са Додиком

Република Српска

Путин изразио задовољство због поновног сусрета са Додиком

20 ч

0
''Додиков састанак са Путином у Сочију најважнији до сада''

Република Српска

''Додиков састанак са Путином у Сочију најважнији до сада''

1 д

0
Врањеш: Сусрети Додика и Путина показују да је Русија добро упућена у проблеме БиХ

Република Српска

Врањеш: Сусрети Додика и Путина показују да је Русија добро упућена у проблеме БиХ

1 д

0

Више из рубрике

Орбан: Бриселски глобалисти желе да централизују моћ

Свијет

Орбан: Бриселски глобалисти желе да централизују моћ

1 ч

0
Планина Фуџи у Јапану

Свијет

ТикТокер погинуо током преноса уживо

1 ч

0
Циркуски слон Самба пуштен на слободу: Ово ће бити његов дом

Свијет

Циркуски слон Самба пуштен на слободу: Ово ће бити његов дом

2 ч

0
Студенткиња изгорјела жива у запаљеној Тесли, родитељи туже Илона Маска

Свијет

Студенткиња изгорјела жива у запаљеној Тесли, родитељи туже Илона Маска

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Тиква тешка 57,9 килограма: Миланко Станојевић добио награду

15

57

"СНСД на челу са предсједником Додиком спреман за нове побједе"

15

48

Преговори у току: Када би таоци могли бити ослобођени?

15

45

Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

15

34

Уљез: Пожуда која убија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner