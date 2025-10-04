Извор:
Русија је упутила пријетњу Уједињеном Краљевству, наводећи 23 локације као потенцијалне мете у тренутку док тензије широм Европе непрестано расту, пише "Ладбајбл".
Чини се да Владимир Путин није ништа ближи постизању мировног споразума с Украјином. Истовремено, друге земље источне Европе изразиле су забринутост унутар НАТО-а након недавних руских акција.
Посљедњих мјесеци забиљежено је рушење руских дронова у Пољској, а Москва је оптужена и за нарушавање естонског ваздушног простора, што је додатно појачало страхове од избијања Трећег свјетског рата.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров недавно је одбацио оптужбе Запада да Путин тестира одлучност НАТО-а.
"Предсједник Путин је више пута разоткрио те провокације. Русија никада није имала нити има такве намјере. Међутим, свака агресија на моју земљу биће дочекана одлучним одговором. У то не би смело бити сумње међу онима у НАТО-у и ЕУ-у", изјавио је Лавров.
Ипак, Лавровљевим напорима не помажу сенатор и ратни ветеран Дмитриј Рогозин те телевизијски пропагандиста Владимир Соловјов, који су ове недјеље изнијели забрињавајуће тврдње усмјерене према Уједињеном Краљевству. Рогозин је објавио карту са истакнутим локацијама повезаним с британском одбраном, означивши их као руске "мете", што укључује војне базе у Бароуу, Плимуту и Глазгову
"Дмитриј Рогозин је данас објавио подсјетник на мете у Британији које би могле бити прве уништене. Идиоти ће добити што заслужују, једноставно ће добити своје", рекао је Соловјов.
Ово није први пут да се Британија суочава с пријетњама из Русије, а посебно од Соловјова, који је и раније отворено изражавао мржњу према тој земљи, сугеришући да би Русија требало да бомбардује два британска града како би преузела контролу у случају избијања рата.
