''Додиков састанак са Путином у Сочију најважнији до сада''

03.10.2025
14:29
Коментари:0
Политички аналитичар Драгомир Анђелковић оцијенио је да је састанак предсједника Републике Српске Милорада Додика са предсједником Русије Владимиром Путином увијек важан, али да је овај у Сочију вјероватно најважнији до сада јер је одржан у тренутку када се Српска налази под великим ударом евроатлантиста.
Анђелковић је указао на то да евроатлантске снаге покушавају да прије окончања сукоба у Украјини наметну правила игре на Балкану.
- У таквом моменту Република Српска добија експлицитну подршку Русије, и то подршку за очување државног формата Српске у складу са Дејтонским споразумом, али исто тако добија и подршку праву грађана да сами бирају своје руководиоце, а не да им о судбини одлучују колонијални гувернери, наметнути са Запада - изјавио је Срни Анђелковић.
Он је истакао да је руска подршка од огромног значаја, поготово сада, када је јасно да рат у Украјини улази у завршну фазу.
- Без обзира на то да ли ће тај рат трајати још три, шест, девет мјесеци или годину дана, јасно је да ће се завршити - рекао је Анђелковић.
Тај рат, како је навео, завршиће се неком врстом компромиса, гдје ће подијељени западни фактори са Русијом дефинисати нова правила игре, која неће важити само за источну Европу, већ ће имати и глобалне домете.
Он сматра да је у том контексту важно да се Русија заузме за Србе, Србију и Републику Српску, јер прошлост и велики конгреси из 19. вијека уче да само уз подршку велике силе српски народ може да заштити националне интерсе.
- На нама је данас да их на терену бранимо, а када дође тренутак, онда нам је потребна подршка неке велике силе да то буде потпуно озваничено и у међународним оквирима. Ово је подршка Републици Српској, али је и трасирање пута за будућност да у наредном периоду, оно за шта се праведно боримо, буде учвршћено - поручио је Анђелковић.
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
24
17
14
17
12
17
09
17
05
Тренутно на програму