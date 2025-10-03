Дураковић поднио кривичну пријаву против Прањића

03.10.2025
14:17
Коментари:2
Ћамил Дураковић, потпредсједник Републике Српске из реда бошњачког народа, поднио је кривичну пријаву против Давора Прањића, потпредсједника Републике Српске из хрватског народа. У објави на друштвеним мрежама, тврди да је Прањић незаконито овлашћен да потписује указе о проглашењу закона од стране предсједника Милорада Додика.
Прањић је, за загребачки Вечерњи лист издање за БиХ, изјавио да је најважније да институције функционишу, јер свака празнина ствара простор за нестабилност.
Сматра да се стабилност у Републици Српској и БиХ може постићи само путем досљедног поштовања институција и дијалога међу народима.
