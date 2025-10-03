Врањеш: Сусрети Додика и Путина показују да је Русија добро упућена у проблеме БиХ

Врањеш је, говорећи о сједници Савјета безбједности УН о БиХ заказаној за 31. октобар, истакао да је Русија давно заузела став и да се држи тога да се не мијеша у унутрашња питања БиХ, већ да заговара имплементацију Дејтонског споразума онако како пише, а не онако како га неко тумачи на Западу.

Како је навео, Русија кроз ту имплементације прати колико се страни фактор западних држава мијеша и утиче на саму примјену Дејтона.

- Они и када се критички огласе, они се оглашавају из перспективе мијешања страног фактора а не унутрашњих питања. Они сматрају да је оно што је оквир БиХ треба да опстане и убудућности, а то је Дејтонски оквир. Русија ће на дневни ред сједнице Савјета безбједности УН 31. октобра ставити питање имплементације Дејтонског мировног споразума - изјавио је Врањеш за К1 телевизију.

Амбасадор је истакао да Додикова политика, која траје већ 25 година, успијева да се избори са свим притисцима и проблемима јер он најбоље зна кад треба заоштрити а када спустити лопту.

На питање да ли је принципијелност и став Русије довољан вид подршке за Републику Српску, Врањеш је рекао да Република Српска своју позицију гради са Русијом и у комуникацији са другим државама.

- Није само Русија та која обезбјеђује позицију Републике Српске - казао је Врањеш, истакавши да поред Мађарске и Србије које су веома наклоњене Републици Српској, постоје и друге државе које балансирају свој однос према политичким односима унутар БиХ не заузимајући конкретну страну.

Указао је да се ситуација са САД значајно промијенила на боље у односу на претходну администрацију.

- САД више не врше онакав притисак какав су вршиле у претходној администрацији. Све је то производ разговора и позиционирања Републике Српске на међународном плану - оцијенио је Врањеш.

Указао је да се веома активно ради на укидању америчких санкција према Додику које су уведене за вријеме администрације бившег америчког предсједник Џозефа Бајдена, и истакао да постоје позитивне назнаке да ће се доћи до позитивних резултата по овом питању.

На питање шта је Синишу Карана кандидовало да га Савез независних социјалдемократа (СНСД) предложи за предсједника Републике Српске на превременим изборима у Српској, заказаним за 23. новембар, Врањеш истиче да је Каран човјек који је јако дуго присутан у највишој власти Републике Српске с обзиром на то да је за вријеме ранијих Додикових мандата био и генерални секретар председништва, касније и министар.

Према његовим ријечима, оно што њега квалификује за предсједника је његова струка као професора Уставног права и једног од најбољих познавалаца комплексности уставног поретка БиХ и Републици Српској.

Врањеш је истакао да је Каран дугогодишњи Додиков сарадник и неко на кога предсједник може да се ослони у сваком смислу.

Значајно је, истиче, то што је Карану политичка логика Републике Српске веома позната јер и он сам креатор политика које Српска примјењује годинама.

- Формално правно по броју мандата, СДС је најјача опозициона партија у Републици Српској, и они су одмах рекли да ће изаћи на изборе. СНСД је у више наврата пондио да се направи влада националног јединства, да све српске партија у парламенту чине ту владу, али је опозиција то одбила. Онда је понуђен бојкот тих избора као израз јединства и отпора, али су се опозиционе странке, изузев ( Драшка Станивуковића заузели став да ће изаћи на изборе - подсјетио је Врањеш.