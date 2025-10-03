Бећковић: Одузимањем књижевне награде Радовану Караџићу, поново су га наградили

Извор:
Одузимањем књижевне награде "Ристо Ратковић" првом предсједнику Републике Српске Радовану Караџићу, локални парламент у Бијелом Пољу у ствари га је поново наградио, изјавио је Срни академик и књижевник Матија Бећковић.
Коментаришући то што је иницијатива за одузимање награде Караџићу потекла од Бошњачке странке у Црној Гори, Бећковић је рекао да ко је год иницирао одузимање наградње Караџићу, тај се и "прославио".
"Ристо Ратковић је свој роман назвао `Невидбог`, а они су сада том одлуком то име оправдали. То су препознали и онда су га поново наградили", рекао је Бећковић, осврћући се на чињеницу да се овај роман бави односима православаца и муслимана у Бијелом Пољу под аустријском окупацијом.
Он је подсјетио да су одборници у Бијелом Пољу, већ по традицији, претходно узели књижевну награду и највећем писцу који се икада родио у Бијелом Пољу Миодрагу Булатовићу.
Локални парламент Бијелог Поља је донио одлуку да се некадашњем предсједнику Републике Српске Радовану Караџићу, због хашке пресуде, одузме награда "Ристо Ратковић", која му је додијељена 1993. године, и задужила Јавну установу "Ратковићеве вечери поезије", да спроведе ову одлуку.
Иницијативу за одузимање награде је поднијела Бошњачка странка у Црној Гори предвођена актуелним министром спољних послова Ервином Ибрахимовићем, а "за" су гласали и одборници ДПС, СДП и СД, док су одборници опозиције напустили су салу прије гласања.
Ристо Ратковић /рођен у Бијелом Пољу 1903. године, а умро у Београду 1954. године/, био је српски авангардни књижевник, пјесник, приповједач и дипломата, а, осим краткох романа "Невидбог", писао је и есеје о књижевним питањима и критике појединих књига.
У Бијелом Пољу од 1970. одржава се манифестација "Ратковићеве вечери поезије", у оквиру које се од 1973. године додјељује Награда "Ристо Ратковић", као и Награда Ратковићевих вечери поезије за пјеснике до 27 година.
Године 2012. основана је Јавна установа "Ратковићеве вечери поезије", која преузима организовање манифестације и додјелу награде.
