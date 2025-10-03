Позната глумица признала да је због наркотика била ван себе: ''Три дана и три ноћи нисам знала гдје сам''

Извор:
Телеграф
03.10.2025
13:01
Коментари:0
Глумица Ева Рас не крије да је пробала наркотике, а о том искуству данас има само лоше сјећање.
Ева Рас је била удата за човјека који је био поборник опијата, а како је рекла и она је била знатижељна да види шта он то узима и какав је осјећај. Тако је и пробала кокаин.
Стил
Безвременски комади одјеће за модерну јесен
- Мене је занимало шта он то ради, а био је добар човјек и никада није хтио да то заједно пробамо. Рекао ми је да, кад он не буде код куће, ако желим да пробам и тако је и било - рекла је Ева.
Како наводи и данас се сјећа пакла кроз који је прошла јер је узела количину већу од оне од које је смјела.
- Узела сам један једини пут и изгледа када сам ушмркала кокаин да сам га узела много. Ја сам три дана и три ноћи била у потпуно идиотском стању. Било је дијелова тог времена кад уопште нисам знала гдје сам. Онда је било времена кад сам крајичком свијести знала да не могу кроз зид. Тако ми нека сила из главе каже иди кроз зид - рекла је Ева Рас за Републику.
Ева је испричала да након узимања наркотика није знала за себе и да данима није јела и спавала.
Свијет
Починио језив злочин: Ухапшен познати милијардер
- Кад бих се надрогирала, мислила бих да могу да прођем кроз зид! Пипала бих зидове и чинили су ми се мекани. Тај чудан осјећај у глави трајао би данима. Два дана не бих јела, пила, спавала, нити пишала! Нисам имала никакве физиолошке потребе. Кад бих склопила очи, указивала би ми се чудна привиђења. То је било језиво! Повраћала сам од психичког гађења, јер сам изгубила себе у свему томе. Прошле су недјеље док нисам дошла себи. Кад сам схватила да стабилно стојим на земљи и да зид није мекан, знала сам да сам добро. Развела сам се од првог супруга и престала са дрогирањем. Нећу да причам о њему и откривам ко је. Он има свој живот и немам право да му га загорчавам. Не само њему већ и његовој дјеци и унуцима - рекла је она раније.
Најновије
Најчитаније
14
05
14
04
13
54
13
54
13
53
Тренутно на програму