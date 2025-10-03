Logo

Изабрана прва жена надбискуп

Извор:

Танјуг

03.10.2025

12:24

Коментари:

0
Изабрана прва жена надбискуп

Нови надбискуп Кентерберијски, Сара Малали, изјавила је данас да њено именовање представља "огромну одговорност", али да ће тој улози приступити с миром и повјерењем у Бога.

"Док одговарам на Христов позив на ову нову службу, чиним то у истом духу служења Богу и другима који ме је мотивисао откако сам први пут ушла у вјеру као тинејџерка", рекла је Малали, пренио је Ројтерс. Истакла је да је кроз каријеру медицинске сестре и хришћанску службу научила да пажљиво слуша људе и Божје подстицаје како би окупљала људе и пружала им наду и исцјељење.

Новак Ђоковић-05092025

Тенис

Ђоковић открио гдје има највећу подршку

Британски премијер Кир Стармер подржао је именовање Малали за прву жену надбискупа Кентерберијског.

"Англиканска црква је од дубоког значаја за ову земљу. Надбискуп Кентерберијски играће кључну улогу у нашем националном животу. Желим јој сваки успјех и радујем се заједничкој сарадњи", поручио је Стармер.

Како наводи ББЦ, једна од ранијих улога Малали, прије именовања за надбискупа Кентерберијског, била је предсједавање тијелом које је одлучивало о томе да ли свештеници Цркве Енглеске могу да благосиљају истополне парове. Малали је 2023. године одлуку о допуштању благослова описала као "тренутак наде за Цркву".

плацанје рацун продавница

Економија

Банке од 9. октобра клијентима морају обезбиједити нову опцију

Ипак, указала је на дубоке подјеле по овом питању. "Знам да оно што смо предложили као пут напријед није ни приближно довољно далеко за многе, али је превише далеко за друге", поручила је она. Један од њених изазова као надбискупа биће да балансира између ових неслагања, наводи ББЦ.

Велика Британија именовала је данас Малали за новог надбискупа Кентерберијског, чиме је први пут у посљедњих 1.400 година једна жена постала поглавар Цркве Енглеске.

Реформе уведене прије 11 година омогућиле су жени да обавља ту функцију, а именовањем за 106. надбискупа Кентерберијског, Малали ступа на чело једне од посљедњих области британског јавног живота коју су водили мушкарци.

Болница

Србија

Инфекција се шири: Забрањене посјете пацијентима

Закон налаже да се надбискупи Кентерберија пензионишу са 70 година, што је можда један од разлога зашто неки нису сматрали Малали водећом кандидаткињом за избор, закључује ББЦ.

Подијели:

Таг:

nadbiskup

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У овој земљи се предлаже радикално ограничење брзине у граду

Ауто-мото

У овој земљи се предлаже радикално ограничење брзине у граду

2 ч

0
Telefon

Наука и технологија

Да ли вас Инстаграм шпијунира: Шта заиста стоји иза реклама

2 ч

0
Иван (15) настрадао пред д‌једом, а ово су детаљи трагедије

Свијет

Иван (15) настрадао пред д‌једом, а ово су детаљи трагедије

2 ч

0
Преминуо Илија Буха - изгубио битку са болешћу

Кошарка

Преминуо Илија Буха - изгубио битку са болешћу

2 ч

0

Више из рубрике

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађари не желе да гину за интересе Кијева

1 ч

0
Иван (15) настрадао пред д‌једом, а ово су детаљи трагедије

Свијет

Иван (15) настрадао пред д‌једом, а ово су детаљи трагедије

2 ч

0
Од посљедица алкохола годишње умре око 22.000 људи на Шри Ланки

Свијет

Од посљедица алкохола годишње умре око 22.000 људи на Шри Ланки

2 ч

0
Срушена зграда школе у Индонезији

Свијет

Расте број страдалих у урушавању школе у Индонезији

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

Влада Српске уплатила доприносе из програма социјалног збрињавања

14

05

Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

14

04

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

13

54

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

13

54

Први симптоми озбиљне болести могли би се појавити на стопалима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner