Изабрана прва жена надбискуп

Нови надбискуп Кентерберијски, Сара Малали, изјавила је данас да њено именовање представља "огромну одговорност", али да ће тој улози приступити с миром и повјерењем у Бога.
"Док одговарам на Христов позив на ову нову службу, чиним то у истом духу служења Богу и другима који ме је мотивисао откако сам први пут ушла у вјеру као тинејџерка", рекла је Малали, пренио је Ројтерс. Истакла је да је кроз каријеру медицинске сестре и хришћанску службу научила да пажљиво слуша људе и Божје подстицаје како би окупљала људе и пружала им наду и исцјељење.
Британски премијер Кир Стармер подржао је именовање Малали за прву жену надбискупа Кентерберијског.
"Англиканска црква је од дубоког значаја за ову земљу. Надбискуп Кентерберијски играће кључну улогу у нашем националном животу. Желим јој сваки успјех и радујем се заједничкој сарадњи", поручио је Стармер.
Како наводи ББЦ, једна од ранијих улога Малали, прије именовања за надбискупа Кентерберијског, била је предсједавање тијелом које је одлучивало о томе да ли свештеници Цркве Енглеске могу да благосиљају истополне парове. Малали је 2023. године одлуку о допуштању благослова описала као "тренутак наде за Цркву".
Ипак, указала је на дубоке подјеле по овом питању. "Знам да оно што смо предложили као пут напријед није ни приближно довољно далеко за многе, али је превише далеко за друге", поручила је она. Један од њених изазова као надбискупа биће да балансира између ових неслагања, наводи ББЦ.
Велика Британија именовала је данас Малали за новог надбискупа Кентерберијског, чиме је први пут у посљедњих 1.400 година једна жена постала поглавар Цркве Енглеске.
Реформе уведене прије 11 година омогућиле су жени да обавља ту функцију, а именовањем за 106. надбискупа Кентерберијског, Малали ступа на чело једне од посљедњих области британског јавног живота коју су водили мушкарци.
Закон налаже да се надбискупи Кентерберија пензионишу са 70 година, што је можда један од разлога зашто неки нису сматрали Малали водећом кандидаткињом за избор, закључује ББЦ.
