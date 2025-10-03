Орбан: Мађари не желе да гину за интересе Кијева

Извор:
СРНА
03.10.2025
12:23
Мађари не желе да гину за интересе Кијева нити да дијеле судбину Украјине, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Не желимо да дијелимо њихову судбину. Уколико примимо Украјину у ЕУ, у рату смо са Русијом. Не желимо да гинемо за Украјину", цитирао је Орбана на друштвеној мрежи "Икс" мађарски државни секретар за јавну дипломатију и односе Золтан Ковач.
Мађарски премијер је нагласио да је заштита "мађарских живота и интереса" приоритет мађарске Владе.
Орбан сматра да је стратегија ЕУ у вези са сукобом у Украјини фундаментално погрешна.
"Премијер Орбан назвао је европску ратну стратегију фундаменталном грешком", написао је Ковач.
Према ријечима мађарског премијера, прорачун Брисела да ће се Русија економски исцрпити није се остварио, а вишемилијардерски расходи ЕУ нису довели до очекиваних резултата.
Орбан је, такође, напоменуо да је ЕУ већ потрошила "између 170 и 180 милијарди евра" за подршку Украјини.
Мађарски премијер је рекао раније да је Мађарска озбиљно погођена санкцијама ЕУ Русији.
