Орбан: Мађари не желе да гину за интересе Кијева

Извор:

СРНА

03.10.2025

12:23

Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Мађари не желе да гину за интересе Кијева нити да дијеле судбину Украјине, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Не желимо да дијелимо њихову судбину. Уколико примимо Украјину у ЕУ, у рату смо са Русијом. Не желимо да гинемо за Украјину", цитирао је Орбана на друштвеној мрежи "Икс" мађарски државни секретар за јавну дипломатију и односе Золтан Ковач.

Мађарски премијер је нагласио да је заштита "мађарских живота и интереса" приоритет мађарске Владе.

Орбан сматра да је стратегија ЕУ у вези са сукобом у Украјини фундаментално погрешна.

полиција Република Српска-полицијско ауто

Хроника

Пијани Бањалучани правио хаос: ”Шта ме заустављате, знате ли ко сам ја?”

"Премијер Орбан назвао је европску ратну стратегију фундаменталном грешком", написао је Ковач.

Према ријечима мађарског премијера, прорачун Брисела да ће се Русија економски исцрпити није се остварио, а вишемилијардерски расходи ЕУ нису довели до очекиваних резултата.

Орбан је, такође, напоменуо да је ЕУ већ потрошила "између 170 и 180 милијарди евра" за подршку Украјини.

Мађарски премијер је рекао раније да је Мађарска озбиљно погођена санкцијама ЕУ Русији.

Виктор Орбан

