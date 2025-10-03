YouTube мијења мобилни изглед

03.10.2025
YouTube је започео тестирање новог мобилног интерфејса, а промјене су толико упадљиве да су одмах изазвале подјеле међу корисницима. Иако нови дизајн још није доступан свима, они који су га већ видјели, не штеде коментаре - од одушевљења до фрустрације.
Најупадљивија новост је постављање већих профилних слика тик уз наслов видеа, док су се традиционална имена канала повукла у корист корисничких имена.
Ред дугмади испод видеа, међу којима су "лајк", "дислајк", "подијели", "преузми" и "subscribe", сад садржи само иконе, без текста. Звонце за нотификације такође је помјерено и сада предводи ред дугмади.
Промјене нису заобишле ни YouTube Shorts - дугмад су мања, а дио корисника се жали да су сад тежа за кориштење, нарочито на мањим екранима. Ово је ограничени тест, али све указује да YouTube озбиљно планира глобалну промјену. Платформа жели чистији, садржај-први приступ, али остаје питање да ли ће корисници пригрлити нови изглед или ће се компанија ипак морати вратити старом.
Коментари из свијета технологије и реакције корисника показују да је нови YouTube мобилни дизајн дочекан с великом пажњом, али и скептицизмом. Према једним извјештајима, најконтроверзнија промјена је уклањање имена канала испод видеа, чиме се додатно потенцира @korisničko име и профилна слика, а поједини корисници сматрају да је овај изглед "превише збијен" и да смањује прегледност кључних информација.
Такође, наглашава се да је промјена распореда дугмади и величине икона у Shorts видеима довела до подјеле: док неки сматрају да је интерфејс чистији и модернији, други жале за старим, функционалнијим распоредом, преноси "BenchMark".
