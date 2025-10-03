Logo

Гугл Мапе добијају нову финкцију

Извор:

Б92

03.10.2025

08:31

Коментари:

0
Гугл Мапе добијају нову финкцију

Функција Street View је једна од најкориснијих кад су у питању Гугл мапе, али не и једина. Због тога, Гугл се труди да унапређењем још једну функцију учини корисном.

Street View омогућава корисницима да виртуелно истражују насеља, али Гугл Мапс до сад није смислио начин да се непримјетно пређе из овог режима на сателитски приказ, који такође добро може да послужи за виртуелно истраживање.

свиња свиње

Регион

Афричка куга свиња поново хара, фармери примјенили хитне мере

Гугл би ускоро могао то да ријеши новим тастером "Аериал", који омогућава прелазак за само неколико секунди.

Гоогле Мапс в25.39.07 укључује код за нову опцију која омогућава пребацивање између Aerial View и Street View режима приказа, а сајт Андроид Аутхорити је успио да активира дугме прије званичног издања.

Ево кратке демонстрације како дугме функционише, мада имајте на уму да ће стварно искуство вјероватно бити још "течније" на бржим интернет конекцијама.

Дугме Аериал суштински води корисника у поглед одозго, изблиза, у Сателитском приказу, и ради и у 2Д и у 3Д сателитским мапама. Када сте у Аериал/Сателитском приказу, дугме вам омогућава да се вратите у Street View.

Ламин Јамал

Сцена

Желите упознати мајку Ламина Јамала? Платите 800 евра

Гугл је уложио доста труда у анимације прелаза, а Мапе чак памте правац у којем сте били у Street View када прелазите у Сателитски приказ. Ово је одличан начин да истражите насеље пре него што га посјетите, а у комбинацији са унапређењима у навигацији јавним превозом, додатно унапређује Гугл Мапс искуство.

Подијели:

Таг:

Gugl maps

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пожар Лос Анђелес експлозија

Свијет

Пожар у рафинерији нафте: Застрашујући снимци са мјеста експлозије

2 ч

0
Чува памћење: Ово је идеалан доручак за здрав мозак

Здравље

Чува памћење: Ово је идеалан доручак за здрав мозак

2 ч

0
Ријетка имена за дјевојчице: Кратка су и традиционална

Породица

Ријетка имена за дјевојчице: Кратка су и традиционална

2 ч

0
Храњива и укусна: Испробајте трик за савршено кувана јаја

Савјети

Храњива и укусна: Испробајте трик за савршено кувана јаја

2 ч

0

Више из рубрике

Апсолутни хит! Милион Xiaomi телефона ове серије продатo за 2 дана

Наука и технологија

Апсолутни хит! Милион Xiaomi телефона ове серије продатo за 2 дана

17 ч

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

ОпенАИ оптужен за крађу пословних тајни

21 ч

0
Самсунг почиње производити склопиве телефоне

Наука и технологија

Самсунг почиње производити склопиве телефоне

1 д

0
Спремите се, огромна промјена стиже на Фејсбук и Инстаграм: Нећете моћи да је искључите

Наука и технологија

Спремите се, огромна промјена стиже на Фејсбук и Инстаграм: Нећете моћи да је искључите

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

23

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

10

19

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

10

08

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

10

04

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

10

02

Инди умало умрла послије операције

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner