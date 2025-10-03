Гугл Мапе добијају нову финкцију

Извор:
Функција Street View је једна од најкориснијих кад су у питању Гугл мапе, али не и једина. Због тога, Гугл се труди да унапређењем још једну функцију учини корисном.
Street View омогућава корисницима да виртуелно истражују насеља, али Гугл Мапс до сад није смислио начин да се непримјетно пређе из овог режима на сателитски приказ, који такође добро може да послужи за виртуелно истраживање.
Гугл би ускоро могао то да ријеши новим тастером "Аериал", који омогућава прелазак за само неколико секунди.
Гоогле Мапс в25.39.07 укључује код за нову опцију која омогућава пребацивање између Aerial View и Street View режима приказа, а сајт Андроид Аутхорити је успио да активира дугме прије званичног издања.
Ево кратке демонстрације како дугме функционише, мада имајте на уму да ће стварно искуство вјероватно бити још "течније" на бржим интернет конекцијама.
Дугме Аериал суштински води корисника у поглед одозго, изблиза, у Сателитском приказу, и ради и у 2Д и у 3Д сателитским мапама. Када сте у Аериал/Сателитском приказу, дугме вам омогућава да се вратите у Street View.
Гугл је уложио доста труда у анимације прелаза, а Мапе чак памте правац у којем сте били у Street View када прелазите у Сателитски приказ. Ово је одличан начин да истражите насеље пре него што га посјетите, а у комбинацији са унапређењима у навигацији јавним превозом, додатно унапређује Гугл Мапс искуство.
