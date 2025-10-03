Чува памћење: Ово је идеалан доручак за здрав мозак

Извор:
03.10.2025
Сигурно вам се барем једном догодило да уђете у собу и заборавите зашто сте тамо дошли.
Повремена заборавност сасвим је нормална, али свакодневне навике, укључујући и оно што једемо за доручак, могу играти важну улогу у очувању памћења и здравља мозга.
Према истраживањима, готово половина случајева деменције могла би се спријечити или барем одгодити здравијим начином живота. То укључује правилну исхрану, редовно кретање и квалитетан сан, пише EatingWell.
– Начин живота који водимо данас најјачи је алат који имамо за заштиту памћења и мозга у будућности – истиче неуролог др. David Perlmutter.
А све почиње с доручком. Примјера ради, омлет с авокадом и димљеним лососом може потакнути рад мозга одмах ујутро и дугорочно подржати здравље.
Овај оброк, који препоручују неуролози и нутриционисти, садржи идеалну комбинацију храњивих твари које хране мозак и помажу памћењу.
Садржи колин, важан за памћење
Јаја су један од најбољих природних извора колина, твари која већини људи недостаје. Колин је кључан за здравље мозга, памћење и расположење. Нажалост, истраживања показују да чак 90 посто људи не уноси довољно колина.
Савјети
Нутриционистица Lauren Manaker појашњава да колин помаже у стварању ацетилколина, неуротрансмитера који је кључан за учење и памћење. Два јаја осигуравају око пола препоручене дневне количине колина.
Димљени лосос обилује здравим мастима, посебно омега-3 масним киселинама DHA и EPA. Према дијететичарки Stacey Woodson, ове масноће побољшавају памћење, концентрацију и рад мозга јер поспјешују проток крви у мозгу. Такође, помажу неуронима да боље међусобно комуницирају.
Антиоксиданси из овог оброка штите мозак од оштећења узрокованих упалама и оксидативним стресом. Витамин Е из авокада и маслиновог уља, лутеин и зеаксантин из жумањка, те селен из лососа, сви заједно помажу очувању здравља можданих станица.
Др. Perlmutter додаје да су витамини Ц и Е те полифеноли снажни савезници у борби против старења мозга.
Јаја и лосос богати су витаминима Б6, Б12 и фолатом. Ови витамини помажу стварање неуротрансмитера који утјечу на расположење, фокус и памћење. Недостатак витамина Б може се повезати с падом менталних способности и већим ризиком од губитка памћења.
Омлет с лососом и авокадом садржи протеине, здраве масти и влакна који заједно одржавају стабилну разину шећера у крви. Тиме се избјегавају нагли падови енергије и смањење концентрације. Стручњаци савјетују да за доручак избјегавамо рафиниране угљикохидрате попут слатких житарица и пецива, јер могу негативно утицати на пажњу и рад мозга, преноси Индекс.
