Чува памћење: Ово је идеалан доручак за здрав мозак

Извор:

Индекс

03.10.2025

08:09

Чува памћење: Ово је идеалан доручак за здрав мозак
Фото: pexels

Сигурно вам се барем једном догодило да уђете у собу и заборавите зашто сте тамо дошли.

Повремена заборавност сасвим је нормална, али свакодневне навике, укључујући и оно што једемо за доручак, могу играти важну улогу у очувању памћења и здравља мозга.

Према истраживањима, готово половина случајева деменције могла би се спријечити или барем одгодити здравијим начином живота. То укључује правилну исхрану, редовно кретање и квалитетан сан, пише EatingWell.

– Начин живота који водимо данас најјачи је алат који имамо за заштиту памћења и мозга у будућности – истиче неуролог др. David Perlmutter.

А све почиње с доручком. Примјера ради, омлет с авокадом и димљеним лососом може потакнути рад мозга одмах ујутро и дугорочно подржати здравље.

Зашто је омлет с лососом и авокадом одличан доручак за мозак

Овај оброк, који препоручују неуролози и нутриционисти, садржи идеалну комбинацију храњивих твари које хране мозак и помажу памћењу.

Садржи колин, важан за памћење

Јаја су један од најбољих природних извора колина, твари која већини људи недостаје. Колин је кључан за здравље мозга, памћење и расположење. Нажалост, истраживања показују да чак 90 посто људи не уноси довољно колина.

kuvana jaja pixabay

Савјети

Храњива и укусна: Испробајте трик за савршено кувана јаја

Нутриционистица Lauren Manaker појашњава да колин помаже у стварању ацетилколина, неуротрансмитера који је кључан за учење и памћење. Два јаја осигуравају око пола препоручене дневне количине колина.

Богат је омега-3 масним киселинама

Димљени лосос обилује здравим мастима, посебно омега-3 масним киселинама DHA и EPA. Према дијететичарки Stacey Woodson, ове масноће побољшавају памћење, концентрацију и рад мозга јер поспјешују проток крви у мозгу. Такође, помажу неуронима да боље међусобно комуницирају.

Садржи моћне антиоксидансе

Антиоксиданси из овог оброка штите мозак од оштећења узрокованих упалама и оксидативним стресом. Витамин Е из авокада и маслиновог уља, лутеин и зеаксантин из жумањка, те селен из лососа, сви заједно помажу очувању здравља можданих станица.

Др. Perlmutter додаје да су витамини Ц и Е те полифеноли снажни савезници у борби против старења мозга.

Добар је извор витамина Б групе

Јаја и лосос богати су витаминима Б6, Б12 и фолатом. Ови витамини помажу стварање неуротрансмитера који утјечу на расположење, фокус и памћење. Недостатак витамина Б може се повезати с падом менталних способности и већим ризиком од губитка памћења.

Помаже одржати стабилан ниво шећера у крви

Омлет с лососом и авокадом садржи протеине, здраве масти и влакна који заједно одржавају стабилну разину шећера у крви. Тиме се избјегавају нагли падови енергије и смањење концентрације. Стручњаци савјетују да за доручак избјегавамо рафиниране угљикохидрате попут слатких житарица и пецива, јер могу негативно утицати на пажњу и рад мозга, преноси Индекс.

