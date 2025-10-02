Ево које поврће помаже у процесу мршављења

Извор:
Поврће је богато влакнима која подржавају здравље пробавног система, али истовремено потичу и губитак килограма.
Студије показују да влакна помажу у регулацији столице, смањењу холестерола и могу подржати контролу тежине повећавајући ситост и помажући вам да се дуже осјећате сити. С тим у вези, нутрициониста Крис Мор подијелио је 10 најбољих врста поврћа богатих влакнима.
Брокула
На првом мјесту је брокула. Када је ријеч о нутритивној вриједности једна порција брокула садржи два грама влакана и тек 15 калорија. Ово поврће нуди мноштво здравствених предности захваљујући високом удјелу влакана и богатом низу витамина и минерала.
Осим што је богата влакнима, брокула је изврстан извор витамина Ц, помаже у подршци имунолошком здрављу и потиче производњу колагена за боље здравље коже. Брокола садржи спојеве попут сулфорафана, који могу имати антиканцерогена својства, што је чини изврсним додатком свакој здравој прехрани.
Мрква
Мрква је изврстан извор топљивих и нетопљивих влакана, што је чини фантастичном за подршку здрављу пробавног система и регулацију нивоа шећера у крви.
Мор објашњава да је мрква такође богата бета-каротеном, који се у тијелу претвара у витамин А, а он је неопходан за одржавање здравог вида и коже.
Прокулице
Прокулице су пуне влакана и антиоксиданса. Показало се да један од њихових главних спојева, кемпферол, помаже у смањењу упале, што је кључно за цјелокупно здравље. Прокулице су изврстан извор витамина К, који је кључан за здравље костију, здравље срца и правилно згрушавање крви.
Шпинат
Шпинат је хваљен због велике количине жељеза, али је и богат влакнима. Мор објашњава да шпинат осигурава магнезиј, који подржава функцију мишића и здравље живаца, уз лутеин, антиоксиданс за који истраживања кажу да може подржати здравље очију.
Артичоке
Артичоке су богате антиоксидансима и пробиотицима који хране здраве цријевне бактерије и потичу пробаву. Осим тога, студија из 2023. године објављена у часопису Антиоксиданс открила је да артичоке могу подржати здравље јетре јер садрже спојеве попут цинарина који помажу у детоксикацији тијела.
Карфиол
Карфиол је нискокалорично поврће које нуди отприлике три грама влакана по порцији. Богата је глукозинолатима, који могу помоћи у детоксикацији тијела и заштити од рака. Такође садржи колин, храњиву компоненту која подржава функцију мозга.
Слатки кромпир
Слатки кромпир или батат изврстан је извор влакана. Такође је богат извор бета-каротена, који се претвара у витамин А који нуди низ добробити. Нутрициониста Мор каже да је богат калијем, који помаже у регулацији крвног притиска, што га чини одличним избором за здравље срца.
Цвекла
Цвекла је богата нитратима, природним спојевима састављеним од душика и кисика, који могу побољшати проток крви и снизити крвни притисак. Цвекла садржи беталаине, пигменте с антиоксидативним и протуупалним својствима који подржавају цјелокупно здравље.
Кељ
Кељ је пун витамина А, Ц и К, који подржавају имунитет, здравље коже и здравље костију. Осим тога, садржи снажне антиоксидансе попут кверцетина и кемпферола, који помажу у смањењу упале у тијелу.
Патлиџан
Патлиџан је богат антиоксидансима попут насунина, за који истраживања кажу да може помоћи у заштити можданих станица, подржати здраво старење и борити се против оксидативног стреса. Он је такође богат манганом, минералом важним за здравље костију, а висок садржај воде помаже хидратацији и осјећају ситости.
