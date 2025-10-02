Дарко Лазић прави крштење ћерке, само двије недјеље након саобраћајке!

02.10.2025
15:57
Фолкер Дарко Лазић, ни пуне двије недјеље откако је изазвао саобраћајну несрећу у којој су повријеђени и он и његова супруга Катарина, спрема славље.
Наиме, у његовом дому ће се сљедеће недјеље славити крштење ћеркице Срне.
Ни несрећа у којој су и он и Каћа задобили повреде га није спријечила у томе, иако је у једном периоду отказао све наступе, што је била и одлука његовог менаџмента.
Лазић је донио одлуку и већ су почели да спремају весеље увелико.
"Разочарао сам се у њега" Ђани проговорио о Дарки Лазићу и односу са њим
Фолкер Радиша Трајковић Ðани, јуче, 1.октобра се појавио на слављу колегинице Надице Адемов, гдје је открио да је љут на Дарка Лазића и да га није контактирао, пише Телеграф.
Лазић је недавно имао удес са супругом Катарином, а Ђани је сада открио је да се није чуо са њим након незгоде.
''Не. Ја сам поломио руку, није ни он мене звао. Што бих ја њега звао? Искрено... Кад је био први удес, ја сам висио уз њега и кад сам ја поломио руку, био сам три мјесеца кучи, нико није дошао да ме види. Није дошао. Разочарао сам се тада јер га много волим. Било ми је криво као човјеку, рекао је као: "Ево, ћале, доћи ћу, како то да паднеш? Нисам чуо..." Мене не може да увриједи неко кога не волим, него неко ко ми је драг...'', рекао фолкер и додао:
- Тада се нисам разочарао ни у кога осим у њега.
