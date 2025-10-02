Logo

Дарко Лазић прави крштење ћерке, само двије недјеље након саобраћајке!

02.10.2025

15:57

Коментари:

0
Дарко Лазић прави крштење ћерке, само двије недјеље након саобраћајке!

Фолкер Дарко Лазић, ни пуне двије недјеље откако је изазвао саобраћајну несрећу у којој су повријеђени и он и његова супруга Катарина, спрема славље.

Наиме, у његовом дому ће се сљедеће недјеље славити крштење ћеркице Срне.

Ни несрећа у којој су и он и Каћа задобили повреде га није спријечила у томе, иако је у једном периоду отказао све наступе, што је била и одлука његовог менаџмента.

Лазић је донио одлуку и већ су почели да спремају весеље увелико.

Ђани

Сцена

"Разочарао сам се у њега" Ђани проговорио о Дарки Лазићу и односу са њим

Ђани љут на Дарка

Фолкер Радиша Трајковић Ðани, јуче, 1.октобра се појавио на слављу колегинице Надице Адемов, гдје је открио да је љут на Дарка Лазића и да га није контактирао, пише Телеграф.

Лазић је недавно имао удес са супругом Катарином, а Ђани је сада открио је да се није чуо са њим након незгоде.

''Не. Ја сам поломио руку, није ни он мене звао. Што бих ја њега звао? Искрено... Кад је био први удес, ја сам висио уз њега и кад сам ја поломио руку, био сам три мјесеца кучи, нико није дошао да ме види. Није дошао. Разочарао сам се тада јер га много волим. Било ми је криво као човјеку, рекао је као: "Ево, ћале, доћи ћу, како то да паднеш? Нисам чуо..." Мене не може да увриједи неко кога не волим, него неко ко ми је драг...'', рекао фолкер и додао:

- Тада се нисам разочарао ни у кога осим у њега.

Подијели:

Тагови:

Дарко Лазић

Đani

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ауто-школа нуди Дарку Лазићу бесплатне часове вожње

Сцена

Ауто-школа нуди Дарку Лазићу бесплатне часове вожње

2 д

1
Дарко Лазић пјевач

Сцена

Дарко Лазић само четири дана након удеса направио журку у дворишту

2 д

0
Дарко Лазић открио како је дошло до саобраћајне несреће

Сцена

Дарко Лазић открио како је дошло до саобраћајне несреће

3 д

0
Супруга Дарка Лазића дала ултиматум пјевачу: Ако одбије, слиједи развод

Сцена

Супруга Дарка Лазића дала ултиматум пјевачу: Ако одбије, слиједи развод

3 д

0

Више из рубрике

Лепи Мића подигао Елиту на ноге својим потезом

Сцена

Лепи Мића подигао Елиту на ноге својим потезом

1 ч

0
Џастин Бибер потезом на дан вјенчања Селене Гомез изазвао хаос на мрежама

Сцена

Џастин Бибер потезом на дан вјенчања Селене Гомез изазвао хаос на мрежама

1 ч

0
Југослав Карић, српски бизнисмен

Сцена

Југослав Карић повукао драстичан потез након навода да је отац дјетета Милице Тодоровић

1 ч

0
Мадона проговорила о борби са сепсом: Једног тренутка сам била жива, а сљедећег на самрти

Сцена

Мадона проговорила о борби са сепсом: Једног тренутка сам била жива, а сљедећег на самрти

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Додик: Ужаснут сам вијестима о нападу на Јевреје у Манчестеру

16

32

Прве слике са мјеста несреће гдје су погинуле двије жене: Ауто упало у провалију дубоку 70 метара

16

29

Сека Алексић открила гдје је имала први интимни однос са Вељком

16

20

Ово су сви парови другог кола Мастерса у Шангају

16

06

У несрећи код Вишеграда погинуле двије жене

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner