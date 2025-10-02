Мадона проговорила о борби са сепсом: Једног тренутка сам била жива, а сљедећег на самрти

Извор:
Курир
02.10.2025
12:52
Поп икона Мадона недавно је проговорила о свом драматичном искуству са сепсом, стањем које настаје када тијело има претерани и неконтролисан одговор на инфекцију и које врло брзо може да угрози живот. У разговору за подкаст "On Purpose" са Џејем Шетијем, открила је колико је била близу смрти.
"Била сам на проби за турнеју и добила сам бактеријску инфекцију. Једног тренутка сам била жива, играла и пјевала, а сљедећег сам завршила на интензивној њези, без свијести (у коми) четири дана. Искључили су ме потом са респиратора и почела сам сама да дишем. Тада сам сазнала да имам сепсу и да сам била на самрти", испричала је Мадона.
Пјевачица је признала да јој је овај период исцрпио и тијело и дух, али и да јој је најтеже било да прихвати да нико не може да предвиди колико ће опоравак трајати. У томе јој је, како је рекла, помогао њен учитељ кабале и учење о "радикалном прихватању" свега што живот доноси.
Како објашњава доктор Шреј Сривастава, специјалиста интерне медицине из болнице Шарда у Ноиди (индија), сепса је озбиљно стање у којем имуни систем реагује бурно на инфекцију и почиње да ослобађа супстанце које изазивају упалу. Умјесто да помогне, овакав одговор оштећује сопствена ткива и органе.
"Ако се не реагује на вријеме, сепса може врло брзо да постане фатална", наглашава Сривастава.
Најчешћи узроци сепсе су теже инфекције плућа (попут упале плућа), инфекције мокраћних путева, стомака (нпр. упала слепог црева), коже након рана или опекотина, као и инфекције крви. Најугроженији су старији људи, хронични болесници и сви са ослабљеним имунитетом.
Рано препознавање је од виталног значаја. Као што је објаснио др Сривастава, симптоми се могу појавити брзо и укључују:
- високу температуру или неуобичајено ниску тјелесну температуру
- убрзан пулс и дисање
- конфузију или дезоријентисаност
- екстреман бол или осећај нелагодности
- хладну кожу и хладан зној
- нагли пад крвног притиска и развој септичког шока
Сепса се лијечи искључиво у болници и захтјева брзу и агресивну терапију. Најчешће се примјењују интравенозни антибиотици, инфузија за одржавање крвног притиска и циркулације, подршка кисеоником или апарат за дисање (респиратор) када је то неопходно, а понекад и хируршко уклањање извора инфекције.
"Брзо препознавање симптома је кључ, јер рана дијагноза и хитна интервенција вишеструко повећавају шансе за преживљавање и смањују ризик од компликација", истиче Сривастава.
Сепса је водећи узрок смрти у свијету јер сваке 2,8 секунде однесе по један живот, односно милионе живота сваке године. Посљедњи је уобичајени пут до смрти од већине заразних болести широм свијета, укључујући вирусне инфекције као што је САРС/Ковид19. Око 80 одсто случајева сепсе започиње ван болнице.
