Луки брусилица умало однијела руку, а мајка му овако спасила живот

Извор:

Телеграф

02.10.2025

12:39

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Instagram/Valjevo-Live

Озбиљна повреда изазвана брзом индустријском брусилицом довела је Луку Ђурановића (20) у Ургентни центар Здравственог центра Ваљево. Његова мајка Јелена показала је изузетну присебност и, упркос обилном крварењу, довезла сина до болнице, гдје је одмах започела борба за његов живот и очување руке.

Тим љекара и сестара Ургентног центра, предвођен доктором Ненадом Савићем, специјалистом ортопедије, успио је да заустави крварење и у најкраћем року спроведе хитну операцију. Повреда је захватила кожу, мишиће, као и главне крвне судове и нерве у предјелу лакта. Захваљујући благовременој и стручној реакцији, реконструисана је артерија брахиалис, ушивени мишићи и успостављена васкуларизација руке.

Након седмодневног постоперативног лечења Лука је отпуштен кући у стабилном стању. Двије недјеље касније уредно се опоравља и редовно долази на превијања.

кк игокеа

Кошарка

Почиње нова абалигашка сезона, Игокеа на старту против ФМП-а

"Да није било љекара који су тада били дежурни, питање је да ли бих данас био жив. Господ Бог их је послао да ми спасу живот и да ми остане цела рука. Послије овог искуства схватио сам колико се живот у тренутку може променити и поручујем својим вршњацима да треба да уживамо у њему, умјесто да трошимо време на свађе", рекао је Ђурановић.

Лука је вишеструки добровољни давалац крви и члан Удружења “Леука”, а хуманост је наслиједио од мајке Јелене, такође дугогодишњег даваоца крви. Како наводе љекари, младог пацијента очекује још једна операција код проф. др Лукаса Расулића на Клиници за неурохирургију, ради даљег опоравка нерва руке, преноси Инстаграм странца "valjevo_live".

(Телеграф.рс)

незгода

