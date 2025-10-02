Logo

Хитно се огласио МУП о дојавама о бомбама у школама

02.10.2025

11:11

Коментари:

0
policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

На подручјима свих полицијских управа на територији Републике Србије, данас до 9.30 часова, пријављено је да су постављене бомбе у укупно 807 основних и средњих школа, саопштио је МУП.

Како наводе, ангажовани су полицијски службеници надлежних полицијских управа и Полицијске управе за град Београд, Управе криминалистичке полиције, као и Управе за технику.

О свему је обавјештено надлежно тужилаштво.

"Полицијски службеници поступају по Инструкцији о начину поступања приликом сазнања или дојаве о постављеном експлозивном средству или направи.

Такође, полицијски службеници Службе за борбу против високотехнолошког криминала Управе за технику ће се партнерима у иностранству обратити свим расположивим механизмима међународне сарадње у циљу идентификације пошиљаоца ових пријетњи", наводи се у саопштењу.

Полиција-Србија-270925

Србија

Дојаве о бомбама у неколико школа! Ученици евакуисани, полиција на терену

Тагови:

дојава о бомби

Школа

Србија

