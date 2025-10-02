Logo

Нападнута Сандра Божић: Жена је ударала кроз прозор

Блиц

02.10.2025

Сандра Божић
Сандра Божић, потпредсједница покрајинске Владе и чланица предсједништва Српске напредне странке, нападнута је јуче у Београду.

Сандра Божић је, како су медији објавили, нападнута на Вождовцу.

Непозната починитељка је била на мотору, док је Божићева била у колима. Прво јој је ударала аутомобил, па је кроз отворен прозор кренула да је удара, чупа за косу и гребе.

Требиње

Друштво

Ево колико је туристичких ваучера издато од јуна

Када је Божићева упалила аутомобил, жена ју је јурила по улици и још једном напала.

"Тачно је, улазим на рендген. Молим вас да ме позовете касније", рекла је Сандра Божић за "Блиц".

Сандра Божић је висока функционерка Српске напредне странке (СНС).

Вучевић: Ужаснут сам

Милош Вучевић, предсједник СНС, огласио се на свом налогу на друштвеној мрежи Икс поводом напада на Сандру Божић.

"Ужаснут сам. Који је то стадијум мржње и бијеса, па да тако усред дана нападате једну жену само зато што се не слажете са њеним политичким ставовима, само зато што је она потпредсједница Покрајинске владе и чланица Предсједништва СНС-а. За шта им је крива Сандра Божић, осим што је у главама тих болесних насилника она персонификација власти Српске напредне странке, и што она то поносно носи?! Ниједна жена није заслужила оно што је данас доживјела Сандра Божић", написао је Вучевић.

Југослав Карић са бившом супругом Еленом

Сцена

Ко је Југослав Карић за којег тврде да је отац дјетета Милице Тодоровић

"Србија није заслужила ово што јој раде! Грађани Србије су заслужили много више од силеџија било мушког, било женског рода, и политике блокирај, вријеђај, туци, убиј! Лијепо су обиљежили 11 мјесеци трагедије - насиљем над политичким неистомишљеницима, нападом на једну жену. Срам их било! Наш задатак је да се свим силама боримо да насиље никада не побиједи у Србији", стоји у објави предсједника СНС Милоша Вучевића.

