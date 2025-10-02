Logo

Савјет безбједности УН 21. октобра о Косову и Метохији

АТВ

02.10.2025

07:24

Савјет безбједности Уједињених нација расправљаће 21. октобра о стању на Косову и Метохији, објављено је на сајту свјетске организације. На претходној седници, у априлу, гро расправе кључних чланица овог тијела водио се око будућности Унмика.

Савјет безбједности УН размотриће 21. октобра нови извјештај генералног секретара свјетске огранизације Антонија Гутереса о стању на Косову и Метохији, тачно шест мјесеци пошто су се кључне чланице жестоко вербално сукобиле око будућег ангажмана мисије УН.

споменик павлу ђуришићу

Регион

Потрага за спомеником Павлу Ђуришићу у манастиру Ђурђеви ступови

Најављено је да ће нови извјештај, који ће представити шефица Унмика Каролин Зијаде, ће бити доступан у наредних десетак дана.

Зијаде је, почетком априла, рекла да је забринута због посљедица које затварање институција под управом Србије има на економска и социјална права грађана Косова, нарочито на угрожене категорије становништва.

Осудила је и уништавање верских обиљежја и објеката, оцјењујући да је таква пракса неспојива са вриједностима за које се Уједињене нације залажу.

Кључни дио расправе, у којој је Србију представљао министар спољних послова Марко Ђурић, била је будућност мисије УН, при чему су се Француска, Русија и Кина заложиле за наставак мандата који је почео јуна 1999. године, усвајањем Резолуције 1244.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Долази још милион Додика који ће показати да ће Српска бити све јача

Окончање рада Унмика затражили су Вашингтон и Лондон.

Савјет безбједности УН

Косово и Метохија

