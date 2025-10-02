Савјет безбједности УН 21. октобра о Косову и Метохији

Извор:
Савјет безбједности Уједињених нација расправљаће 21. октобра о стању на Косову и Метохији, објављено је на сајту свјетске организације. На претходној седници, у априлу, гро расправе кључних чланица овог тијела водио се око будућности Унмика.
Савјет безбједности УН размотриће 21. октобра нови извјештај генералног секретара свјетске огранизације Антонија Гутереса о стању на Косову и Метохији, тачно шест мјесеци пошто су се кључне чланице жестоко вербално сукобиле око будућег ангажмана мисије УН.
Најављено је да ће нови извјештај, који ће представити шефица Унмика Каролин Зијаде, ће бити доступан у наредних десетак дана.
Зијаде је, почетком априла, рекла да је забринута због посљедица које затварање институција под управом Србије има на економска и социјална права грађана Косова, нарочито на угрожене категорије становништва.
Осудила је и уништавање верских обиљежја и објеката, оцјењујући да је таква пракса неспојива са вриједностима за које се Уједињене нације залажу.
Кључни дио расправе, у којој је Србију представљао министар спољних послова Марко Ђурић, била је будућност мисије УН, при чему су се Француска, Русија и Кина заложиле за наставак мандата који је почео јуна 1999. године, усвајањем Резолуције 1244.
Окончање рада Унмика затражили су Вашингтон и Лондон.
