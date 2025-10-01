Logo

Денис из Сјенице осуђен јер је у затвору силовао другог осуђеника

01.10.2025

20:09

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Апелациони суд у Крагујевцу потврдио је пресуду Вишег суда у Новом Пазару којом је Денис М. (35) из Сјенице осуђен на осам година и седам мјесеци затвора због силовања, пише Радио сто плус.

Он је проглашен кривим јер је од 22. до 26. јуна прошле године, уз пријетњу и примјену силе, у Окружном затвору у Новом Пазару силовао другог осуђеника.

Приликом доношења одлуке о врсти и висини казне, суд је применио институт вишеструког поврата јер је Д. М. у последњих пет година више пута осуђиван на казне затвора веће од годину дана.

Решењем предсједника судског већа Радана Нишавића, суђење је било затворено за јавност, док је изрицање пресуде било јавно.

Пресуда је правноснажна.

(Радио сто плус)

