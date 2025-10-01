Денис из Сјенице осуђен јер је у затвору силовао другог осуђеника

01.10.2025
20:09
Апелациони суд у Крагујевцу потврдио је пресуду Вишег суда у Новом Пазару којом је Денис М. (35) из Сјенице осуђен на осам година и седам мјесеци затвора због силовања, пише Радио сто плус.
Он је проглашен кривим јер је од 22. до 26. јуна прошле године, уз пријетњу и примјену силе, у Окружном затвору у Новом Пазару силовао другог осуђеника.
Приликом доношења одлуке о врсти и висини казне, суд је применио институт вишеструког поврата јер је Д. М. у последњих пет година више пута осуђиван на казне затвора веће од годину дана.
Решењем предсједника судског већа Радана Нишавића, суђење је било затворено за јавност, док је изрицање пресуде било јавно.
Пресуда је правноснажна.
