Коста Кондић први Бањалучанин у Евролиги

Коста Кондић исписао је златне странице бањалучке кошарке. Наступом против Партизана постао је први Бањалучанин који је заиграо у Евролиги, а некадашњи члан Игокее на паркету је провео четири минута.
Кондић не крије да му је велика част што је дебитовао у елитном такмичењу. Спреман је, каже, да настави са преданим радом.
Млади Бањалучанин нови репрезентативац Србије
Деби Косте Кондића био је и премијерни наступ Дубаија у Евролиги. За сами почетак остварена је сигурна побједа против ''црно-бијелих'', која значи и додатну инјекцију самопоуздања пред наредна искушења. Тим Јурице Големца посједује велики индивидуални квалитет, а Кондића посебно радује добра игра у дефанзиви.
Наредни изазов за кошаркаше Дубаија је у петак када их очекује гостовање вицешампиону Европе, екипи Монака.
