Подстицаји за мала и средња предузећа

Маријана Ивељић

01.10.2025

19:50

Од пекаре "на ћошку" до ИТ старт-aпа - мала и средња предузећа чине кичму наше привреде. Зато и сљедеће као и претходних година Српска отвара касу за мале и средње бизнисе. Подстицаји су, најављује Министар привреде дио буџетског плана. Циљ је да домаћа предузећа буду јача, иновативнија и конкурентнија.

"Прошле године смо што се тиче ових намјена малих и средњих предузећа имали 40.000, ове године имамо око 3 милиона и 100 хиљада на располагању. Ми смо то утрошили и рекао сам да је то 254 привредна субјекта која су добила подстицај која нису мала, она су практично 70-80 одсто од вриједности улагања при чему је лимит 50.000. Ми ћемо се борити да тај износ који намјењујемо за конкурентност малих и средњих предузећа буде пет милиона", каже Војин Митровић, министар привреде и предузетништва.

За привреднике, подршка из буџета није само бројка на папиру - већ шанса за улагање и раст. Власник предузећа које се бави услужним сјечењем и кантовањем плочастих материјала каже да им ово много значи и најављује да ће идуће године искористити ову шансу.

"То је финансијска инјекција за нас да можемо једноставно унаприједити своје услуге према купцима и свему. Дефинитивно сљедеће године се пријављујемо тако да што се мене тиче као привредника то је једна велика ствар за нас", каже Мирослав Мандић, власник фирме "Steel wood".

Када је ријеч о конкурентности малих и средњих предузећа, у овој години обрађен је 361 захтјев, од чега су 254 привредна субјекта испунила захтјеве и остварила право на подстицај. За промоцију малих и средњих предузећа обезбијеђено је 173.000 КМ, конкурисало 20 привредних субјеката, а 14 је испунило услове.

Ако се планови Владе за наредни период остваре, мала и средња предузећа добиће нови вјетар у леђа. То би могло да значи више посла али и више запослених.

Подстицаји

preduzetništvo

