Чувена свјетска компанија отпушта 2.000 радника

Танјуг

30.09.2025

16:40

Фото: Pixabay

Америчка нафтна и гасна корпорација Ексон мобајл саопштила је данас да ће у оквиру реструктурализације отпустити 2.000 радника широм свијета, што чини између три и четири одсто њене радне снаге.

Ексон тренутно запошљава око 61.000 људи на глобалном нивоу, а процес реорганизације услиједио је након прошлогодишње аквизиције америчке компаније ПНР (Пионеер Натурал Ресоурцес) вриједне 60 милијарди долара.

Ова одлука представља наставак ширег таласа отпуштања у нафтној и гасној индустрији, погођеној падом цијена нафте и консолидацијом великих играча на тржишту, преноси Ројтерс.

Глобални енергетски сектор већ мјесецима пролази кроз талас резова. Шеврон планира да отпусти између 15 и 20 одсто запослених, БП више од пет одсто, док је тексашки Коноко Филипс најавио резове од чак 25 одсто.

Цијена нафте Брент је од почека године пала за око 10,5 одсто, на шта је утицао раст производње нафтног картела ОПЕК, као и неизвјесности око америчке трговинске политике.

Аналитичари упозоравају да ће наставак нестабилоности на тржишта и одлагање инвестиција додатно оптеретити енергетске компаније, а Ексон и конкуренти траже начин да прилагоде пословање новим условима.

(Тањуг)

