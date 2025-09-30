Logo

Злато достигло рекордну цијену

30.09.2025

14:16

Злато достигло рекордну цијену
Фото: Pixabay

Цијене злата су данас порасле на нови рекорд и премашиле 3.850 долара по унци пошто инвеститори страхују од могуће блокаде рада савезне владе у Сједињеним Америчким Државама и траже сигурна уточишта за свој капитал.

Уколико амерички Конгрес не усвоји буџет до краја дана, бројне државне агенције у САД обуставиће рад, што би могло одложити објављивање кључних економских индикатора, укључујући АДП извjештај о запошљавању у приватном сектору за септембар који је планиран за сриједу.

Поред тога, инвеститори прате и стопу незапослености у Сједињеним Америчким Државама за септембар, која ће бити објављена у петак.

Ротација полиција

Регион

У току претрес куће бившег министра

Овај индикатор сматра се кључним за будуће одлуке Федералних резерви о каматним стопама, преноси портал Свис инфо.

Раст цијена злата тако одражава очекивања тржишта о могућем смањењу каматних стопа у САД и повећаној потражњи за сигурним инвестицијама.

На тржишту је забиљежен и раст цијена сребра, на скоро 50 долара по унци, што је ниво који није достигнут од 2011. године. Рекордна кретања на тржишту злата и сребра показују да у кризним и неизвесним околностима расте потражња за племенитим металима.

