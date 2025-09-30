Почела је сезона кестена: Ево колико кошта килограм

Извор:
Мирис печеног кестења поново се шири бањалучким улицама, а љубитељи ових шумских плодова мораће да издвоје 28 марака за килограм.
У односу на претходну годину, када је цијена износила 25 КМ, овогодишње поскупљење није спријечило суграђане да се окупе око познатих штандова и уживају у врелом, мирисном кестену.
Сирови кестен се у пиљарама може пронаћи по знатно нижој цијени, око девет марака по килограму, али многи ипак радије бирају готову, печену варијанту која буди успомене и носи дух градске традиције, преноси "Глас Српске".
"Не могу да замислим јесен без кестена. Купујем га сваке године, још од младих дана. Најчешће узмем 250 грама, тек толико да се засладим и подсјетим на нека прошла времена", каже једна суграђанка док стрпљиво чека свој ред испред штанда надомак центра града.
