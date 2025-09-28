Глава да пукне: Колико су наполитанке коштале 2022. а колико сад

Извор:
Цијене у Хрватској у посљедњих неколико година постале су тема која једнако заокупља младе и старе, богате и сиромашне, становнике Загреба, Сплита или малих мјеста у унутрашњости.
Оно што се некада чинило као успутна куповина – пакетић кекса, чоколада или хљеб – данас је луксуз који све чешће тјера грађане да упоређују акције, чекају попусте и купују мање.
Поскупљења нису заобишла ни аутомобиле, станове, режије, па ни основне потрепштине, а посебно су дошла до изражаја након увођења евра, када су многи грађани имали утисак да су цијене "прешле границу" брже него што су то показивали званични подаци.
Од јутарње кафе и сендвича, преко рачуна за струју и гас, па све до цијена квадрата у великим градовима, све је отишло навише у ритму који је надмашио и оптимистичка и песимистичка предвиђања.
Огромна разлика
Оно што је прије десетак година било нормално – купити стан без кредита у трајању пола живота, купити аутомобил који не прелази износ годишње плате или напунити корпу у продавници без двоструког провјеравања – данас звучи као далека прошлост.
Грађани све чешће истичу да не памте када су цијене посљедњи пут пале, већ само како се из мјесеца у мјесец повећавају, а у разговорима је постала уобичајена фраза: "Све је поскупјело".
И заиста, од кекса до некретнина – све што се плаћа у Хрватској већ одавно је прескупо за просјечан џеп.
Свакодневно на друштвеним мрежама читамо и слушамо о разним поскупљењима, а прије неколико мјесеци главна тема биле су популарне Наполитанке, кекси које обожава много Хрвата. Сада је један корисник на ТикТоку упоредио цијену овог популарног кекса 2022. и 2025. године, а разлика је – бизарна.
Наиме, како се види у видеу, 500 грама чоколадних наполитанки коштало је 21,99 куна, односно 2,92 евра, док се цијена истог паковања данас продаје за невјероватних 9,05 евра! У коментарима испод видеа јавили су се бројни Хрвати.
Један је написао: "А реално увијек су биле луксуз, па и кад су куне биле, прескупе су биле". И други се сложио: "Боме, и тих 22 куне није било мало на оне плате", док је трећи додао: "Немогуће да су наполитанке девет евра". Потом се јавио један корисник с добром старом: "Не треба куповати, само основно".
@namesis20 world traveler #balkan #croatia #travel #prices #fyp ♬ Dramatic Action - 5 Alarm Music
