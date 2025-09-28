Logo

Јелена Тривић пристала да не буде предсједница

28.09.2025

21:00

Јелена Тривић пристала да не буде предсједница

Народни фронт ће се придржавати закључка нашег Главног одбора о апсолутној подршци кандидату којег предложи СДС и ми стојимо иза њега у пуном капацитету.

Овако је Јелена Тривић, предсједница Народног фронта, коментарисала одлуку највеће опозиционе партије у Републици Српској да на пријевременим предсједничким изборима 23. новембра њихов кандидат буде Бранко Блануша.

Завршени радови на брзој цести код Градишке

Економија

Готови радови на цести која повезује Бањалуку с ауто-путем Загреб - Београд

"Главни одбор Народног фронта на својој 13. сједници. у септембру ове године усвојио је закључак да ће на пријевременим изборима подржати кандидата којег је СДС предложила за предсједника Републике", навела је Тривић на Фејсбуку.

Додала је да ускоро очекује разговоре са партнерима из Српске демократске странке.

Блануша је данас након сједнице Главног одбора казао је да је СДС и овог пута показао пуну демократичност и јединство као и увијек када су од 90-тих наовамо била одлучивање о важним питањима те да очекује подршку свих партија из опозиције.

Подсјећамо, Јелена Тривић била је кандидат за предсједника Српске прије три године када ју је поразио Милорад Додик.

Она је тада прије пребројавања гласова прогласила побједу, а касније рекла да је "мислила да је побиједила", уз тврдње да је заправо она "предсједница Републике Српске".

Нина Нединић-28092025

Друштво

Нина побиједила леукемију и закорачила у ново поглавље живота

Упркос поновљеном бројању гласова са неколико бирачких мјеста, ЦИК БиХ је потврдио побједу, а самим тим и мандат, Милораду Додику.

