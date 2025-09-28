Logo

Нина побиједила леукемију и закорачила у ново поглавље живота

28.09.2025

20:18

Гимназијску клупу и борбу за оцјене замијенила је оном животном на Институту за мајку и дијете у Београду. Петнаестогодишња Добојка Нина Ближњаковић обољела је од тешког облика леукемије

Након седам година, Нина је све то оставила иза себе. Побиједила је болест, ушла у брачне воде и прије меденог мјесеца стала пред нашу камеру - здрава. Од почетка је прича, била одлучна да побиједи.

“Некако држало ме само то да све прође и да идем кући тад ми је и др рекао да је пола мог оздрављења у мојој глави и мојој психи како размишљам да ће тако бити то ми је поред родитеља највише давало снагу”, рекла је Нина Нединић.

Било је и криза. Недостајао је, искрена је Нина загрљај, излазак с друштвом. Најтежи моменат - након трансплантације у Њемачкој.

“Ту је било мало узбуркано емоције осјећања, и све али кад су ми додали додатне крвне ћелије се полако враћало у нормалу ја сам прихватала те донорове ћелије и све и онда је кренуло како треба”, рекла је Нина Нединић,

Уз осмијех, позитивине мисли, подршку најближих, стигло је оздрављење. А онда и љубав.

“Нисам секунде размишљала кад сам мојим рекла да сам се вјерила рекла сам не секирајте се не идем одмах да школу завршим па онда тако је и било. Он је мене сачекао рекао је гдје год ти будеш ту сам ја”, рекла је Нединићева.

Сада је након лијечења и школовања поново у Добоју. Презиме Ближњаковић, замијенило је Нединић. Тежак период и борбу с болешћу - брачни живот, планови за будућност и нове побједе.

